Пхукетский таксист вернул туристам сумку с 70 тыс. бат

Британская пара забыла в такси сумку с ценными вещами и крупной суммой наличных, но водитель в тот же день вернул имущество хозяевам.

30 Марта 2017 14:05:00

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 19:20 среды, 29 марта, британцы Дэнни Кевин Чей Макни и Эйприл Клэр Каш нанесли визит в штаб-квартиру туристической полиции Пхукета, где получили сумку, ранее забытую в салоне пхукетского такси. Вещи иностранцам принес 50-летний таксист Ратчапхак Тансаксири, а разыскать его иностранцам помогли полицейские.

«К нам обратились иностранцы, заявившие о том, что забыли сумку в такси и попросившие о помощи. Пара не смогла вспомнить номера такси, так что мы обратились к коллегам из провинциальной полиции, которые проверили записи с камер наблюдения на маршруте пары от гостиницы Merlin Hotel до старого автобусного терминала и отследили автомобиль. Затем провинциальная полиция установила, что машина принадлежит господину Ратчапхак Тансаксири и попросила его явиться в участок», – рассказал подполковник туристической полиции Нарыват Пхуттхавиро.

Ратчапхак Тансаксири признался, что изначально даже был не в курсе, что в его машине находится забытая сумка. Об этом ему рассказали следующие пассажиры, которых он взял после того, как высадил британцев у автовокзала. По словам Ратчапхака, он намеревался передать вещи в туристическую полицию, но неожиданно полицейские позвонили ему сами.

«Госпожа Каш проверила сумку и обнаружила, что содержимое осталось на месте, включая 70 тыс. бат наличными, паспорта, кредитные карты и другие вещи», – добавил подполковник Пхуттхавиро.

«Им очень повезло, что Ратчапхак оказался достойным гражданином. И мы сами крайне благодарны ему за то, что он вернул сумку. Без сомнения, это хорошо для туристического имиджа Пхукета, и британская пара уже заявила нам, что этот случай убедил их посетить остров еще раз», – отметил офицер.