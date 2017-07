Пхукетский проект Blue Horizon отметили на Asia Pacific Property Awards Blue Horizon приняла участие в Asia Pacific Property Awards 2017-2018 с проектом Project Best Western The Beachfront и взяла награды в категориях «Проектирование и строительство нового отеля» и «Лучший объект смешанного пользования» на престижнейшей региональной премии в сфере недвижимости. Партнерский материал 18 Июня 2017 13:00:00 Награждение победителей состоялось 25-26 мая в отеле Marriott Marquis Queen’s Park Bangkok, а Жюри определяло лучших девелоперов в самых разных категориях от жилой недвижимости до дизайна интерьеров и архитектуры. Отличившись среди 900 участников со всего Азиатско-Тихоокеанского региона, компания Blue Horizon подтвердила свой статус одного из лучших девелоперов. Премия Asia Pacific Awards является частью глобальной International Property Awards, на которой представлены все регионы мира, включая Африку, Ближний Восток, Южную и Северную Америку и Европу. Наград удостаиваются лучшие из лучших проектов в области недвижимости и сильнейшие профессионалы отрасли. The Beachfront: Лучшие инвестиции! Комплекс The Beachfront, – это 8 тыс. кв. м чистой тропической роскоши на 45 м береговой линии с садами и лужайками. Комплекс расположен в 5 км от города и 45 минутах езды от международного аэропорта, что достаточно далеко от городского шума и вполне близко к самым популярным экскурсия, дайвингу, сноркеллингу и шоппингу. Покупка жилья в The Beachfront – это первоклассная инвестиция в высококачественную недвижимость в тропиках. Эта коллекция апартаментов и вилл в окружении, напоминающем курортный комплекс, на восточном побережье Пхукета располагается на одном из последних оставшихся участков у моря с роскошными видами на залив Чалонг-Бэй, марину и тропические острова. Расположение The Beachfront обеспечивает покупателям превосходные инвестиционные возможности на рынке с люксовыми курортными комплексами и инфраструктурой мирового класса. Расположенный прямо на побережье в живописном уголке Раваи, комплекс The Beachfront находится в пешей доступности от торговых центров и ресторанов международной и тайской кухни. При этом расположение комплекса одновременно обеспечивает полную тишину и приватность в любое время. The Beachfront представляет собой удивительную инвестиционную возможность, сочетающую уникальное и живописное пляжное расположение с безрисковым вложением средств. The Beachfront предлагает широкий выбор апартаментов и вилл в окружении богатого тропического ландшафта. Проект The Beachfront состоит из двух фаз на 5 раях земли. Первая фаза – 189 апартаментов в пяти четырехэтажных корпусах в окружении естественной растительности. Жилой фонд включает студии площадьюся 25,8-24,6 кв. м, квартиры с одной спальней площадью 44,6-54 кв. м, квартиры с двумя спальнями с удивительным видом на море площадью 110 кв. м. Все квартиры отличаются великолепным функциональным дизайном и построены по строгим европейским стандартам. Корпуса имеют ступенчатую форму, благодаря чему из 90% квартир в комплексе открываются восхитительные виды. Также к услугам жильцов и гостей три бассейна общего пользования. А из квартир на первом этаже – и это встречается нечасто – имеется прямой доступ к индивидуальным бассейнами с видом на общие сады и обрывающиеся в бесконечность бассейны «инфинити». Цены начинаются от 3,5 млн бат. Вторая фаза проекта – две пляжные виллы на три спальни каждая с индивидуальными бассейнами, расположенные прямо на берегу с панорамным видом на море. Виллы имеют прямой выход к пляжу и окружены дизайнерскими тропическими садами. Цены – от 27,5 млн бат. Отметим, что параллельно с вручением наград Asia Pacific Property Awards прошла выставка IPAX, установившая рекорд по посещаемости. Ведущие поставщики товаров и услуг представили свои лучшие предложения, кроме того, IPAX собрала лучших из управляющих и генеральных директоров девелоперской отрасли, а также прочих лиц, принимающих решения на рынке недвижимости. Подробнее о Blue Horizon и The Beachfront на сайте thebeachfrontphuket.com, по тел. +66814590152, email: info@thebeachfrontphuket.com. Подробнее о Asia Pacific Property Awards на www.propertyawards.net, по тел. +44 1245 250981 и email pr@ipropertymedia.com.