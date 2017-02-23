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Пхукетский офис NACC начал антикоррупционное расследование

Глава отделения Национальной антикоррупционной комиссии (NACC) на Пхукете подтвердил, что ведомство проводит расследование по фактам сообщений о коррупции на острове.

Таньялак Сакут

23 Февраля 2017 10:14:32

Директор пхукетского отделения NACC Причанан Пумлек. Фото: Таньялак Сакут
Директор пхукетского отделения NACC Причанан Пумлек. Фото: Таньялак Сакут

«Сотрудники офиса NACC на Пхукете собирают информацию у частных лиц и бизнеса, жаловавшихся на вымогательство со стороны официальных лиц», – подтвердил «Новостям Пхукета» директор пхукетского отделения NACC Причанан Пумлек.

На прямой вопрос о том, есть ли коррупция в среде официальных лиц и правоохранительных органов Пхукета, господин Пумлек ответил утвердительно.

«Да, это правда», – сказал он.

По его словам, антикоррупционная деятельность на острове осложняется тем, что частный бизнес не готов в полной мере сотрудничать с NACC, опасаясь последствий в случае дачи показаний на чиновников и силовиков.

«Мы можем предъявить обвинения официальных лицам только при наличии серьезных доказательств», – заявил господин Пумлек.

Глава пхукетского офиса NACC затруднился сказать, сколько времени может уйти на сбор улик и свидетельских показаний.

«Я не могу оценить, как долго это займет. Мы сперва должны собрать доказательства, на что потребуется время. После этого мы должны направить собранные материалы в центральный офис NACC в Бангкоке, и уже там будет принято решение, предпринимать ли дальнейшие шаги», – пояснил господин Пумлек.

Напомним, губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан провел 14 февраля экстренное совещание с руководством полиции и главами официальных ведомств, распорядившись проверить сообщения о коррупции в органах власти и правоохранительной системе.

Совещанию предшествовала серия публикаций в СМИ и социальных сетях о многочисленных фактах коррупции на Пхукете. В частности, с соответствующими заявлениями выступило объединение Anti-Corruption Thailand (ACT) и бывший сенатор от Пхукета Таньярат Ачариячай.

В ходе экстренного совещания 14 февраля губернатор выделил восемь приоритетных областей, где должна быть проведена антикоррупционная проверка, результаты которой должны были быть переданы губернатору 17 числа.

На момент подготовки материала результаты проверки достоянием общественности еще не стали, однако на ситуацию отреагировал генеральный секретарь NACC Сансерн Понджик, призвавший пхукетское отделение ведомства проявлять больше инициативы в своей работе.

«Вам не нужно ждать жалоб от граждан, чтобы начать расследование. Это ваша работа», – заявил Сансерн Понджик.

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