Пхукетский экспат Нико Папке сознался в убийстве тайской подруги

Задержанный в начале июля гражданин Германии Нико Папке сознался в убийстве своей тайской подруги и ожидает суда.

19 Июля 2017 11:19:27

Полиция Чалонга подтвердила, что задержанный в начале июля по подозрению в убийстве немец Нико Папке сознался в совершении преступления. Мужчина, изначально отвергавший обвинения в свой адрес, дал признательные показания на допросе 18 июня.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, Нико Папке был задержан по подозрению в убийстве своей подруги Писчи «Лек» Нампадунг 9 июля, через несколько часов после того, как тело женщины было обнаружено в джунглях у цементного завода на Muang Chao Fa Rd. в Вичите.

При задержании Папке попытался совершить суицид, перерезав себе горло, но медикам удалось спасти ему жизнь. Через два дня после ареста находившемуся в больнице немцу были предъявлены обвинения в убийстве, которые тот отверг.

Во вторник, 18 июля, Нико Папке был доставлен из больницы в полицейский участок Чалонга. В тот же день были проведены и два следственных эксперимента: в доме иностранца в Раваи, где было совершено убийство, и на месте, где тот выбросил тело.

На допросе 18 числа вместе с немцем присутствовали переводчик и предоставленный посольством Германии адвокат. Когда допрос был завершен, руководящий расследованием лейтенант Чанат Хонгситтичайкун из участка сообщил, что Папке признался в совершении преступления.

«Папке сознался, что убил Лек», – заявил лейтенант

«Он плакал», – добавил офицер.

Как именно было совершено убийство, лейтенант Хонгситтичайкун не рассказал. Занимающиеся делом криминалисты своего заключения также пока не озвучили.

35-летний Нико Папке будет дожидаться рассмотрения дела в камере предварительного заключения при суде Пхукета.