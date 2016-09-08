Пхукетский аквариум приподнял завесу тайны над планами расширения

Phuket Aquarium готовится к открытию нового зала. «Новости Пхукета» выяснили, чем планирует удивить посетителей океанариум.

14 Сентября 2016 08:36:12

Если вы любите заглядывать в пхукетский аквариум, то, наверняка, заметили, что на территории комплекса вот-вот должны завершиться масштабные работы по расширению. Это действительно так. И хотя пока что планы окончательно не реализованы, «Новости Пхукета» решили, что пора поделиться тем, что планирует Phuket Aquarium. Тем более, что сам по себе проект весьма масштабный, а его бюджет оценивается во внушительные 79,7 млн бат.

Как рассказала «Новостям Пхукета» руководитель Phuket Aquarium Ратри Суксуван, комплекс на мысе Панва планирует обзавестись новыми залами, где посетители смогут познакомиться с обитателями Андаманского моря и больше узнать о подводном мире. Главная новинка – проект Aqua Dome, представляющий собой, если можно так выразиться, «подводный планетарий». Под его куполом будет организована новая экспозиция на основе современных технологий, включая Fog Screen.

«Само здание уже готово, оно находится слева от входа в аквариум, если смотреть на него снаружи. Однако нам еще предстоит доработать программы для посетителей, завершить ландшафтный и интерьерный дизайн, оборудовать зону для подъезда гостей. Когда все откроется, то в первые три месяца посещение будет бесплатным, но затем мы установим определенную цену на билеты», – рассказывает Ратри Суксуван.

Маршрут экскурсии по аквариуму будет значительно переработан полностью. Судя по всему, после открытия нового комплекса посетители будут заходить в здание через сувенирный магазин, где сейчас находится выход. Затем гости смогут проследовать в зал с традиционной экспозицией, где находятся аквариумы с морскими рыбами и другими представителями фауны, а также большой аквариум с тоннелем под ним. Там сейчас, к примеру, можно понаблюдать за кормлением акул. После этого посетители смогут проследовать в новый зал.

«Экскурсионный маршрут приведет гостей в Aqua Dome. Это кинотеатр, который окружает зрителя со всех сторон, и по которому можно ходить. Там, с использованием технологии Fog Screen будет демонстрироваться жизнь в глубине океана», – делится подробностями госпожа Суксуван.

Экспозиция будет аудио-визуальной, и директор центра обещает эффект максимального погружения во всех смыслах этого слова.

«Aqua Dome позволит представить, как на это самом деле, когда ты находишься посреди океана», – говорит Ратри Суксуван.

Пхукетский аквариум намерен показать самые разные формы морской жизни, включая те, которые практически невозможно увидеть невооруженным взглядом (к примеру, планктон) или сложно встретить в реальной жизни (как, допустим, китов). Посетителей обещают виртуально погрузить на глубину до 2 км.

«А главной частью программы станет путешествие морских черепах», – добавляет директор Phuket Aquarium.

Пока в Aqua Dome продолжаются работы, основное здание аквариума по-прежнему принимает посетителей в привычном режиме, исполняя свою образовательную миссию. Единственное, что огорчает – это отсутствием какой-либо конкретной даты, когда новый центр все-таки откроется для публики.

«Изначально мы хотели открыть новый центр в июне этого года. Сейчас же – после множества изменений и отсрочек – мы надеемся на завершение работ к концу года», – говорит госпожа Ратри.

Phuket Aquarium находится на мысе Панва, на юго-восточной оконечности Пхукета. Комплекс открыт для посещения с 8:30 утра до 16:30 дня, однако после 16:00 двери открыты только на выход. Для иностранцев посещение стоит 180 бат за взрослые билет и 100 бат за детский, для граждан Таиланда – 50 бат и 20 бат соответственно. Подробнее на сайте PhuketAquarium.org/en.