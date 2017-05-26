Пхукетские спасатели отличились на соревнованиях во Вьетнаме

Трое членов Phuket Lifeguard Service выступили на соревнованиях пляжных спасателей во Вьетнаме и вернулись оттуда с коллекцией наград.

26 Мая 2017 12:39:50

Фото: Phuket Lifeguard Service

Пхукетское трио заняло первое место в трех эстафетах (плавание, гонки на серфах, гонки на тубах) и второе место в командной гонке Ironman. В общем зачете команда Пхукета также стала второй.

«Мы послали на Danang International Life Saving Competition 2017 троих сотрудников: Сомпорна Варикуна, Пхонгсатхона Пхеннуанга и Атхивата Сойтхонга. Я так рад, что им удалось завоевать эти золотые и серебрянные медали! И второе место в общем зачете – это фантастическое достижения для команды», – заявил в беседе с «Новостями Пхукета» глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань.

«Я горжусь ими за такое количество золотых медалей», – добавил он.

По словам Пратхаюта Чуаюаня, следующая цель – принять участие в чемпионате мира среди спасателей в австралийской Аделаиде в ноябре 2018 года.