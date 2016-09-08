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Пхукетская флоубордистка нацелилась на золото Чемпионата мира

В прошлом году Аннисса Флинн заняла второе место на World Flowboard Championship, а сейчас надеется на первое.

Мэтт Понд

8 Сентября 2016 15:03:47

Аннисса Флинн.
Аннисса Флинн.

Пхукетская флоубордистка Аннисса Флинн намерена стал лучшей в мире. В прошлом году она заняла второе место на Чемпионате мира по флоубордингу (WFC), а в этом намерена выступить еще лучше, то есть претендовать на золото. В прошлую субботу 18-летняя Аннисса стала лучшей в категории Pro Women на втором раунде Asian Flow Tour Thailand Qualifiers 2016, прошедшем в Паттайе, так что теперь все шансы на исполнение мечты у девушки есть. Для этого ей остается выступить на финальном этапе отбора в Бангкоке, который запланирован на ближайшую субботу. И в этом случае Аннисса автоматически выйдет в Asian Tour Finals в Малайзии, победа в котором обещает путевку на World Flowboard Championship.

График у девушки будет напряженным. 10 числа – Бангкок, 16-17 – Малайзия, а в случае успеха 27 октября – Сингапур. Зато, в отличие от предыдущих лет, Аннисса сейчас посвящает спорту все свое время. После окончания школы Satree Phuket она взяла годовой перерыв, чтобы полноценно заняться спортом и только им одним. В частности, в этом году она уже успела принять участие в трехнедельном серф-сафари на Яве, а заодно выступить на ASC Tour, где по итогам заняла шестое место. Возможно, Аннисса поднялась бы и выше, но уже в первом раунде ей выпала в соперницы будущая бронзовая призерка турнира, и здесь ничего поделать девушка с Пхукета на смогла.

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» Аннисса отметила, что настрой перед субботней квалификацией испытывает одновременно и нервозность, и азарт. Редакция желает девушке успеха в этих соревнованиях и в региональном финале 16-17 числа.

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