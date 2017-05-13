Пхукетская больница отвергла обвинения в оставлении пострадавшего без помощи

Phuket International Hospital отвергла обвинения в том, что персонал больницы не стал оказывать помощь попавшему в ДТП британцу, поскольку его страховая компания отказалась платить.

13 Мая 2017 12:10:05

Директор Phuket International Hospital Дхун Дамронгсак выступил с официальным заявлением от лица больницы и отверг обвинения в неоказании помощи 23-летнему британцу Джейкобу Тонкину.

О том, что иностранцу не стали помогать в частной больнице на Пхукете, сообщила ранее британская газета Manchester Evening News, с которой связалась мать молодого человека Джейн Тонкин. Новость получила широкий резонанс в СМИ Великобритании, которому способствовала публикация этой истории в таблоиде Daily Mail.

62-летняя Джейн Тонкин рассказала британским журналистам, что ее сын с другом находились на мотоцикле, когда в них врезался двигавшийся по встречной полосе микроавтобус, скрывшийся с места ДТП [в пхукетские СМИ информация о такой аварии не поступала].

По словам госпожи Тонкина, жизнь ее сына спасла оказавшаяся рядом россиянка, которая провела реанимационные процедуры и вызвала скорую помощь. Молодого человека доставили в Phuket International Hospital, но, по словам Джейн, страховая компания InsureAndGo отказалась покрывать расходы, на основании чего медики не стали лечить британца. Такую версию озвучила журналистам британка, одновременно начавшая сбор средств на помощь сыну.

Представители InsureAndGo в беседе с Daily Mail заявили, что не могут прокомментировать ситуацию по существу, поскольку отсутствует разрешение от самого пострадавшего, а без этого предать огласке приватную информацию они не имеют права.

«Бывает, что наши клиенты попадают в ситуации, которые затем становятся громкими заголовками в газетах у них на родине. Иногда эти истории точны, а иногда в них отсутствуют важные факты», – заявили представители страховой компании.

Представители больницы Phuket International Hospital, которые обычно не дают комментариев о состоянии пациентов, выступили в этом раз с подробным заявлением. Его сделал 11 мая директор учреждения Дахун Дамронгсак.

«Пациент поступил в больницу 8 мая с травмами, полученными в результате ДТП. У него был поврежден кожный покров на левой руке и деформировано правое бедро. В отделении неотложной помощи врачи оценили состоянии пациента и провели необходимые обследования, включая лабораторные анализы, компьютерную томографию и рентген. Затем медики приступили к оказанию медпомощи в соответствии с диагнозом – перелом бедра и травма головы», – заявил доктор Дамронгсак.

Привлеченные к лечению нейрохирург и хирург-ортопед, согласно заявлению директора больницы, пришли к выводу, что травма головы не требует хирургического вмешательства, однако бедро оперировать надо. Поскольку травма головы не мешала проведению операции на ноге, врачи приступили к ней сразу после того, как убедились в безопасности процедуры.

«Пациент находился на операции в течение 1 часа и 20 минут, после чего был переведен в отделение интенсивной терапии и обеспечили контроль за неврологическими показателями. Состояние пациента прогрессивно улучшалось в результате лечения и через три дня он был признан стабильным и переведен в обычную палату для дальнейшего восстановления при контроле за состоянием мозга после травмы головы», – говорится в заявлении директора больницы.

«Пациент пока не в состоянии самостоятельно ходить и периодически страдает от несильных головных болей. Еще при первичной проверке неврологических показателей [перед операцией на бедре] больница связалась со страховой компанией для получения подтверждения оплаты, однако нам ответили, что данный случай пока находится на рассмотрении. После того, как оценка неврологических показателей подтвердила, что пациент достаточно стабилен для хирургии, мы сразу приступили к операции не дожидаясь подтверждения оплаты. Больница готова подтвердить, что не было ни отказа пациенту в процедурах, ни задержек. Была предоставлена стандартная и нормальная медицинская помощь и поддержка в соответствии с политикой больницы, и сейчас мы счастливы сообщить, что состояние пациента улучшается с каждым днем», – заявил доктор Дамронгсак.

«Мы хотим подчеркнуть, что безопасность пациентов и высокие стандарты медицинской помощи являются нашим наивысшим приоритетом, стоящим над финансовым статусом больного», – заключил господин Дамронгсак.

Вопрос о том, оплатит ли страховая компания лечение британца, по-прежнему остается открытым. При этом кампания по сбору средств на оплату счетов принесла уже около 1 млн бат.