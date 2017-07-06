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Пхукет замкнул тройку провинций, где гибнет больше всего туристов

Согласно данным Департамента туризма больше всего туристов в 2016 году погибло в провинциях Чианг-Май, Сураттхани и Пхукет.

Новости Пхукета

6 Июля 2017 16:47:09

Практически половина всех смертей среди туристов приходится на инциденты на воде. Фото: The Phuket News
Практически половина всех смертей среди туристов приходится на инциденты на воде. Фото: The Phuket News

Согласно данным Департамента туризма, в 2016 году в результате различных происшествий в Таиланде погибло 228 туристов, а еще 540 получили травмы. Соответствующие цифры приводит газета Bangkok Post в публикации, посвященной безопасности отдыхающих в стране.

По данным Департамента туризма, 41% смертей пришелся на инциденты на воде, еще 22% – на дорожные аварии. Третье место заняли проблемы со здоровьем (16%), а четвертое – самоубийства (7%).

Больше всего смертей было зафиксировано в провинции Чианг-Май. Следом расположились Сураттхани состав этой провинции входят острова Самуи, Тао и Пханган), Пхукет, Краби и Чонбури (там расположена Паттайя).

Среди погибших и пострадавших больше всего было граждан Китая (91 погибший, 221 пострадавший), Франции (18 и 41 человек соответственно), Великобритании (17 и 27), США (12 и 21) и Германии (11 и 22).

Впрочем, на Андаманском побережье список выглядит несколько иначе. Следом за Китаем в этом регионе идут Франция, Россия, Германия и Великобритания.

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