Пхукет вошел в топ-10 туристических направлений мира по версии TripAdvisor
Пользователи TripAdvisor включили Пхукет в первую десятку лучших туристических направлений мира (TripAdvisor Travelers' Choice Awards).
Новости Пхукета
27 Марта 2017 13:15:12
При составлении ежегодного рейтинга TripAdvisor учитывает количество и качество оценок, поставленных пользователям отелям, ресторанам и достопримечательностям того или иного города, а также общий уровень интереса путешественников к направлению исходя из активности по бронированию отелей.
TripAdvisor составляет более двух десятков отдельных рейтингов по разным туристическим сегментам плюс итоговый глобальный рейтинг лучших мировых направлений. В этом году в мировом топе Пхукет занял 10 место.
1. Бали, Индонезия.
2. Лондон, Великобритания.
3. Париж, Франция.
4. Рим, Италия.
5. Нью-Йорк, США.
6. Крит, Греция.
7. Барселона, Испания.
8. Сием-Риап, Камбоджа.
9. Прага, Чешская республика.
10. Пхукет, Таиланд.