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Пхукет вошел в топ-10 туристических направлений мира по версии TripAdvisor

Пользователи TripAdvisor включили Пхукет в первую десятку лучших туристических направлений мира (TripAdvisor Travelers' Choice Awards).

Новости Пхукета

27 Марта 2017 13:15:12

Фото:Jeff Gunn / Flickr
Фото:Jeff Gunn / Flickr

При составлении ежегодного рейтинга TripAdvisor учитывает количество и качество оценок, поставленных пользователям отелям, ресторанам и достопримечательностям того или иного города, а также общий уровень интереса путешественников к направлению исходя из активности по бронированию отелей.

TripAdvisor составляет более двух десятков отдельных рейтингов по разным туристическим сегментам плюс итоговый глобальный рейтинг лучших мировых направлений. В этом году в мировом топе Пхукет занял 10 место.

1. Бали, Индонезия.

2. Лондон, Великобритания.

3. Париж, Франция.

4. Рим, Италия.

5. Нью-Йорк, США.

6. Крит, Греция.

7. Барселона, Испания.

8. Сием-Риап, Камбоджа.

9. Прага, Чешская республика.

10. Пхукет, Таиланд.

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