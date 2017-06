Phuket Vagabonds выиграли турнир по регби-10 на Пхукете Пхукетские регбисты второй раз взяли главный трофей Hooters Phuket International Rugby 10s. Мэтт Понд 1 Июня 2017 14:34:16 Vagabonds выиграли свой второй кубок на домашних соревнованиях по регби-10. Табло отсчитало последние секунды, раздался финальный свисток и трибуны Thanyapura Sports Club взорвались ликованием – так болельщики пхукетской команды Phuket Vagabonds встретили известие о втором чемпионстве своего клуба в открытом дивизионе Hooters Phuket International Rugby 10s. Международные соревнования по регби-10 проходят на Пхукете уже почти два десятка лет (юбилейный двадцатый турнир состоится в следующем году). Однако местному клубу завоевать главную награду до нынешнего момента удавалось лишь единожды. В 2015 году «Бродяги» впервые стали лучшими и с тех пор не уставали повторять, что намерены повторить успех: сперва в 2016 году (безуспешно), а затем в 2017 (более чем удачно). Соперниками Vagabonds в открытом дивизионе были 15 других команд, а против их всех играла погода. В течение трех дней турнира на Пхукете лил дождь, и соревнования стали для участников настоящей проверкой на прочность. Впрочем, борьба от этого менее напряженной не стала. Во всех трех дивизионах (открытом, ветеранском и женском) спортсмены бились от первой секунды до последней, притом что погодные условия требовали от игроков и выносливости, и высокой концентрации. Сделать точный пас или принять его под проливным дождем – задача нетривиальная. С первой же игры Vagabonds однозначно дали соперникам понять, что всерьез настроены завоевать за кубок, являющийся главным призом турнира. Первые раунды клуб проше уверенно, однако в полуфинале команда оказалась на волоске от провала – матч против Emirates Flying Muppets закончился со счетом 7:7, и выйти в финал «Бродягам» удалось лишь благодаря преимуществу первой реализованной попытки (в случае ничейного результата именно по ней определяется победитель). Зато главная встреча турнира осталась целиком за Vagabonds, которые в сухую переиграли Asian Japanese Dragons. Первый тайм завершился с нулевым счетом, но во втором хозяева поля повысили ставки, пошли вперед и завершили игру со счетом 12:0, завоевав желанный кубок. В других финалах открытого дивизиона (всего на турнире разыгрывается четыре трофея) победителями стали команды из Австралии, Сингапура и Абу-Даби. Блюдо выиграли Lord Howe Woodhens, щит – Bedok Kings, чашу – Abu Dhabi Harlequins. В ветеранском дивизионе Athena Siam Coffin Dodgers Vets Competition (игроки от 35 лет) кубок завоевали AC Ballsmackers. Первый в истории представитель Новой Зеландии на турнире переиграл в финале Gulf Legends со счетом 34:7. Другие трофеи взяли Abu Dhabi Harlequins, Asian Japanese Dragons и VRQ Ballymore Barflys. Среди женских команд сильнейшей оказалась сингапурская Bucks Ladies, которая в финале одолела клуб Bangers Belles из Бангкока со счетом 7-5. «Несмотря на проливные дожди в течение всего уикенда, мы увидели превосходную игру с отточенной техникой во всех трех дивизионах – открытом, ветеранском и женском – хотя такие условия стали бы серьезным тестом для большинства игроков», – заявил после турнира один из его ключевых организаторов Пэт Коттер. «Мы надеемся снова увидеть все команды и болельщиков на двадцатом юбилейном турнире по регби-10 в следующем году», – добавил он. Стоит отметить, что за последние годы уровень турнира значительно вырос, что автор статьи лично наблюдал, освещая соревнования в течение 10 лет. Пожалуй, самое яркое тому подтверждение – выход на поле в составе Lord Howe Woodhens двух легенд профессионального регби: звезд Wallabies Адриана Скеггса и Эндрю Уолкера. Не в последнюю очередь благодаря им Lord Howe Woodhens вернулись в Австралию с трофеем в первый же год существования команды. Также нельзя не упомянуть, что с каждым разом битвы на поле и сопровождающая их развлекательная программа становятся все ярче, и турнир 2018 года обещает быть настоящим событием. Единожды Vagabonda – всегда Vagabond. Добавьте новостную ленту на свой сайт Таиланд ужесточил лимит промилле для ряда водителей Сесе Нобре и народ киломбу Phuket Vagabonds выиграли турнир по регби-10 на Пхукете Дим-самы, пхукетская любовь с гонконгскими корнями Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus