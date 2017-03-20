Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Спорт
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Мир | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Пхукет уступил первое место Сатуну

В минувшие выходные футбольный клуб Пхукета принимал на своем поле ближайшего соперника по турнирной таблицы – команду Chumphon FC, с которой до этого встречался только в 2010 году.

Новости Пхукета

20 Марта 2017 16:59:30

Матч завершился с ничейным счетом 0:0, что позволило «Андаманскому дракону» добавить в свою копилку одно очко и сохранить отрыв от Чумпхона. Однако благодаря ничьей, в лидеры турнирной таблицы вырвалась команда Cadenza Satun United, с минимальным счетом переигравшая Yala United.

В следующем круге турнира Phuket FC (10 очков в копилке, второе место) и Cadenza Satun United (11 очков, первое место) сыграют друг против друга. Матч состоится 26 марта в Сатуне.

Отметим, что с начала сезона команда Пхукета идет без поражений. При этом на текущий момент клуб имеет одну игру в запасе. Если Сатун и Чумпхон сыграли уже по пять матчей, то Пхукет – только четыре.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
В Чианг-Рае изъяли партию наркотиков на 600 млн бат
В Чианг-Рае изъяли партию наркотиков на 600 млн бат
Королевский стиль: Традиционный тайский наряд для официальных мероприятий
Королевский стиль: Традиционный тайский наряд для официальных мероприятий
Промоушен Primal FC дебютировал на Пхукете
Промоушен Primal FC дебютировал на Пхукете
Ресторан PRU: С фермы – на стол
Ресторан PRU: С фермы – на стол
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.