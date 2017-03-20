Пхукет уступил первое место Сатуну

В минувшие выходные футбольный клуб Пхукета принимал на своем поле ближайшего соперника по турнирной таблицы – команду Chumphon FC, с которой до этого встречался только в 2010 году.

20 Марта 2017 16:59:30

Матч завершился с ничейным счетом 0:0, что позволило «Андаманскому дракону» добавить в свою копилку одно очко и сохранить отрыв от Чумпхона. Однако благодаря ничьей, в лидеры турнирной таблицы вырвалась команда Cadenza Satun United, с минимальным счетом переигравшая Yala United.

В следующем круге турнира Phuket FC (10 очков в копилке, второе место) и Cadenza Satun United (11 очков, первое место) сыграют друг против друга. Матч состоится 26 марта в Сатуне.

Отметим, что с начала сезона команда Пхукета идет без поражений. При этом на текущий момент клуб имеет одну игру в запасе. Если Сатун и Чумпхон сыграли уже по пять матчей, то Пхукет – только четыре.