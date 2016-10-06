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Phuket Underworld и Boat Lagoon обещают Хеллоуин с размахом

Организаторы готовят спецэффекты голливудского уровня и масштабную программу развлечений.

11 Октября 2016 13:46:15

Пусть Хеллоуин и называют страшным праздником, многие из нас при этих словах скептически улыбаются. Смешно? Да. Страшно? Нет.

Впрочем, в Boat Lagoon 29 октября все будет действительно серьезно. День всех святых там организует Phuket Underworld, а значит спецэффекты планируются на уровне серьезного голливудского фильма. Более того, организаторы сразу честно предупреждают, что детской является только часть программы, и, к примеру, в «Дом с призраками» гостям младше 10 лет лучше не заходить. Для них будут организованы действительно веселые и праздничные мероприятия, плюс сладости за счет Underworld.

Праздничная «ярмарка» от Phuket Underworld начнется в 17:30 и продлится до 22:00. Кроме описанного выше «Дома с призраками» гостей ждут несколько событий, включая конкурс костюмов, а также все традиционные развлечения.

Также в программе фигурирует «Корабль-Призрак», возможность сфотографироваться с монстрами и обильное угощение: от бургеров и пиццы до высокой кухни шефа Петера Веббера. Программу мероприятия можно найти на www.phuketunderworld.com, вход на праздник бесплатный, газета «Новости Пхукета» является спонсором события.

 

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