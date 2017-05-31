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Пхукет учится делать ритуальные цветы к кремации Рамы IX

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг принял участие в мастер-классе по изготовлению ритуальных цветов док май джан, подношение которых является элементом ритуала кремации по традициям тайских буддистов.

Новости Пхукета

31 Мая 2017 11:38:37

Губернатор вместе с супругой Судаван Плодтхонг, главой Управления по развитию провинциального сообщества Джантхани Юттхип и многочисленными добровольцами посетил урок по изготовлению цветов док май джан 29 мая.

Согласно распоряжению Министерства внутренних дел, во всех провинциях должно быть организовано обучение искусству создания ритуальных цветов к церемонии кремации Его Величества Пхумипона Адульядета, ушедшего из жизни в прошлом году. В рамках проекта на Пхукете уже прошли обучение 70 человек, которые теперь должны передать знания другим.

«Наша цель – изготовить достаточно цветов, чтобы каждый житель мог поднести док май джан в период Королевской кремации», – пояснила Джантхани Юттхип.

Как сообщалось ранее, исполнить традиционный похоронный ритуал на Пхукете можно будет в трех местах: в Сапан-Хине, в храме Ket Ho в Кату и в храме Thepwanaram в поселке Маник в Таланге.

Следующие занятия по изготовлению цветов док май джан пройдут 12-14 июня в Центре развития трудовых навыков (Phuket Skill Development Center) в Срисунторне. Время проведения занятий – с 9:00 до 16:00. Телефон для справок – 086-3687035 (Прапхан Маничот).

Напомним, прощание с Рамой IX пройдет в течение пяти дней, с 25 по 29 октября включительно. Непосредственно сама кремация состоится 26 октября, и этот день в Таиланде будет нерабочим. В течение всего ноября, с 1 по 30 числа, в столице Таиланда будет проходить организованная Министерством культуры выставка в память о Его Величестве Раме IX.

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