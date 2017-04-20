Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Спорт
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Мир | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Детская школа джиу-джитсу Phuket Top Team привезла медали из Манилы и Бангкока

Двое воспитанников Phuket Top Team приняли участие в международных соревнованиях по джиу-джитсу, и копилка клуба пополнилась двумя медалями.

Новости Пхукета

20 Апреля 2017 15:03:53

Михаил Завальный с золотой медалью, завоеванной в Бангкоке. Фото: Александр Завальный / Phuket Top Team
Михаил Завальный с золотой медалью, завоеванной в Бангкоке. Фото: Александр Завальный / Phuket Top Team

В субботу, 26 марта, девятилетний Андреас Мугу и восьмилетний Михаил Завальный выступили на Паназиатском турнире по бразильскому джиу-джитсу в Маниле. Оба соревновались в весовой категории 25-30 кг, при этом среди соперников были более опытные и взрослые борцы в возрасте 10-11 лет. Этот факт, впрочем, не помешало представителям Phuket Top Team достойно выступить, а Михаил по итогам турнира завоевал бронзовую медаль.

Следующий турнир состоялся 9 апреля в Бангкоке. В этот день там проходили соревнования по «работе в партере» по правилам традиционного японского джиу-джитсу, отличающегося от бразильской версии, преподающейся в Top Team. В этот раз Андреас выступал в весовой категории 28-29 кг, а Михаил – в весе 29-30 кг.

Этот турнир Михаил прошел непобежденным, привезя домой золотую медаль и чемпионский титул. Андреас до трофеев не добрался, но выступил также достойно. Сейчас оба спортсмена готовятся к следующим соревнованиям под руководством Нгакау Спейна и тренеров Top Team. Подробнее на Facebook.com/PhuketYouthBJJ.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Уличным торговцам едой в Бангкоке зададут стандарты качества
Уличным торговцам едой в Бангкоке зададут стандарты качества
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
BISP продолжает прием заявок на часовой забег
BISP продолжает прием заявок на часовой забег
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.