Детская школа джиу-джитсу Phuket Top Team привезла медали из Манилы и Бангкока

Двое воспитанников Phuket Top Team приняли участие в международных соревнованиях по джиу-джитсу, и копилка клуба пополнилась двумя медалями.

20 Апреля 2017 15:03:53

Михаил Завальный с золотой медалью, завоеванной в Бангкоке. Фото: Александр Завальный / Phuket Top Team

В субботу, 26 марта, девятилетний Андреас Мугу и восьмилетний Михаил Завальный выступили на Паназиатском турнире по бразильскому джиу-джитсу в Маниле. Оба соревновались в весовой категории 25-30 кг, при этом среди соперников были более опытные и взрослые борцы в возрасте 10-11 лет. Этот факт, впрочем, не помешало представителям Phuket Top Team достойно выступить, а Михаил по итогам турнира завоевал бронзовую медаль.

Следующий турнир состоялся 9 апреля в Бангкоке. В этот день там проходили соревнования по «работе в партере» по правилам традиционного японского джиу-джитсу, отличающегося от бразильской версии, преподающейся в Top Team. В этот раз Андреас выступал в весовой категории 28-29 кг, а Михаил – в весе 29-30 кг.

Этот турнир Михаил прошел непобежденным, привезя домой золотую медаль и чемпионский титул. Андреас до трофеев не добрался, но выступил также достойно. Сейчас оба спортсмена готовятся к следующим соревнованиям под руководством Нгакау Спейна и тренеров Top Team. Подробнее на Facebook.com/PhuketYouthBJJ.