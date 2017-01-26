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Пхукет-Таун не будет отмечать китайский Новый год в эти выходные

Все праздничные мероприятия пройдут 2-4 февраля в рамках Phuket Old Town Festival. В эти выходные никаких празднований не будет.

Юттават Лекмак

26 Января 2017 17:24:39

Фото: The Phuket News
Фото: The Phuket News

Отдел связей с общественностью администрации Пхукета подтвердил корреспонденту The Phuket News, что все торжества в честь наступления Нового года по китайскому лунному календарю состоятся 2-4 февраля, в рамках Фестиваля старого города.

Как пояснила сотрудница PR-отдела Варнгкана Пхромми, мероприятия будут проходить на улицах Thalang Rd. и Phang Nga Rd., а также в парке 72-летия Ее Величества Королевы, находящемся рядом с офисом ТАТ.

Госпожа Пхромми не предоставила расписания событий, но отметила, что в рамках фестиваля можно будет попробовать тайскую еду, поиграть в традиционные тайский игры, посетить выставки под открытым небом. По всей видимости, программа фестиваля будет опубликована позднее.
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