Пхукет-Таун не будет отмечать китайский Новый год в эти выходные Все праздничные мероприятия пройдут 2-4 февраля в рамках Phuket Old Town Festival. В эти выходные никаких празднований не будет. Юттават Лекмак 26 Января 2017 17:24:39 Фото: The Phuket News Отдел связей с общественностью администрации Пхукета подтвердил корреспонденту The Phuket News, что все торжества в честь наступления Нового года по китайскому лунному календарю состоятся 2-4 февраля, в рамках Фестиваля старого города. Как пояснила сотрудница PR-отдела Варнгкана Пхромми, мероприятия будут проходить на улицах Thalang Rd. и Phang Nga Rd., а также в парке 72-летия Ее Величества Королевы, находящемся рядом с офисом ТАТ. Госпожа Пхромми не предоставила расписания событий, но отметила, что в рамках фестиваля можно будет попробовать тайскую еду, поиграть в традиционные тайский игры, посетить выставки под открытым небом. По всей видимости, программа фестиваля будет опубликована позднее.