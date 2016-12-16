Пхукет сократил бюджет на пляжных спасателей

Администрация провинции намерена сократить расходы на пляжных спасателей, а для обеспечения безопасности туристов привлечь отели.

16 Декабря 2016 14:18:15

В заявлении на сайте OrBorJor утверждается, что «цель проекта – повысить уверенность людей в своей безопасности и защищенности, а также защитить туристов от травм и гибели на пляжах.

Совет провинции принял решение сократить объем средств, выделяемых на обеспечение работы пляжных спасателей на ближайшие три года. Как стало известно «Новостям Пхукета», голосование по проекту снижения расходов прошло еще в августе, а с октября решение вступило в силу. 19 членов совета высказались в поддержку сокращения расходов примерно на 10%, еще двое воздержались, против не выступил никто. В итоге бюджет был снижен с 22 млн бат до 19,8 млн бат.

«Нет смысла платить спасателям 22 млн бат [год]», – заявил глава административной организации провинции Пхукет (OrBorJor) Ватчарин Патомваттанапонг, пояснивший, что администрация намерены сократить лишь «ненужные расходы».

В заявлении на сайте OrBorJor утверждается, что «цель проекта – повысить уверенность людей в своей безопасности и защищенности, а также защитить туристов от травм и гибели на пляжах. Для этого, по словам главы организации, планируется привлечь отели к обеспечению безопасности туристов на пляжах.

«Я полагаю, что отели предоставят персонал, который поможет спасателям на пляжах. Таким образом число сотрудников, обеспечивающих безопасность туристов, увеличится», – пояснил Ватчарин Патомваттанапонг.

«Для отелей это шанс проявить ответственность и заботу о своих постояльцах», – добавил он. При этом отели уже сейчас финансируют бюджет OrBorJor на спасателей за счет отельного налога в размере 1% со стоимости каждого номера.

Для самих спасателей сокращение бюджета стало новостью.

«Я с удивлением узнал, что OrBorJor сокращает бюджет на 10%. Я был не в курсе этого, пока не услышал новость по радио», – признался глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань. По его словам, спасатели еще не приняли решение о том, подавать ли заявку на контракт по обеспечению безопасности в следующем году на новых условиях.