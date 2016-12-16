Пхукет сократил бюджет на пляжных спасателей
Администрация провинции намерена сократить расходы на пляжных спасателей, а для обеспечения безопасности туристов привлечь отели.
Юттават Лекмак
16 Декабря 2016 14:18:15
Совет провинции принял решение сократить объем средств, выделяемых на обеспечение работы пляжных спасателей на ближайшие три года. Как стало известно «Новостям Пхукета», голосование по проекту снижения расходов прошло еще в августе, а с октября решение вступило в силу. 19 членов совета высказались в поддержку сокращения расходов примерно на 10%, еще двое воздержались, против не выступил никто. В итоге бюджет был снижен с 22 млн бат до 19,8 млн бат.
«Нет смысла платить спасателям 22 млн бат [год]», – заявил глава административной организации провинции Пхукет (OrBorJor) Ватчарин Патомваттанапонг, пояснивший, что администрация намерены сократить лишь «ненужные расходы».
В заявлении на сайте OrBorJor утверждается, что «цель проекта – повысить уверенность людей в своей безопасности и защищенности, а также защитить туристов от травм и гибели на пляжах. Для этого, по словам главы организации, планируется привлечь отели к обеспечению безопасности туристов на пляжах.
«Я полагаю, что отели предоставят персонал, который поможет спасателям на пляжах. Таким образом число сотрудников, обеспечивающих безопасность туристов, увеличится», – пояснил Ватчарин Патомваттанапонг.
«Для отелей это шанс проявить ответственность и заботу о своих постояльцах», – добавил он. При этом отели уже сейчас финансируют бюджет OrBorJor на спасателей за счет отельного налога в размере 1% со стоимости каждого номера.
Для самих спасателей сокращение бюджета стало новостью.
«Я с удивлением узнал, что OrBorJor сокращает бюджет на 10%. Я был не в курсе этого, пока не услышал новость по радио», – признался глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань. По его словам, спасатели еще не приняли решение о том, подавать ли заявку на контракт по обеспечению безопасности в следующем году на новых условиях.