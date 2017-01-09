Пхукет собирает гуманитарную помощь для жертв наводнений

Губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан призвал жителей острова поддержать людей, пострадавших от наводнений в других провинциях южного Таиланда.

9 Января 2017 18:02:17

Сбор гуманитарной помощи проходит ежедневно в здании Provincial Hall с 8:30 утра до 22:00 вечера.

Первая партия гуманитарной помощи была отправлена пострадавших 7 января, и теперь Пхукет собирает следующую.

«Спасибо всем, кто откликнулся и помог пострадавшим. К настоящему моменту мы собрали вещей первой необходимости [включая питьевую воду, продукты и медикаменты – прим. ред.] на сумму около 300 тыс. бат, а также 18,9 тыс. бат наличными, но нужно еще», – заявил губернатор Дечаморнтхан.

«Большинство жителей пострадавших районов не имеют чистой воды, у них нет электричества, чтобы приготовить еду, поэтому нужны консервы. Последние должны быть в удобной и легко открывающейся упаковке», – пояснил губернатор, отметив, что востребованными будут рис, рыбные консервы, другие сухие продукты, фонари, полотенца, спрей от комаров, жидкость для мытья посуды, туалетная бумага и другие вещи повседневного обихода.

Сбор гуманитарной помощи проходит ежедневно в здании Provincial Hall с 8:30 утра до 22:00 вечера. Также пожертвования можно передать через районные управы и муниципалитеты.