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Пхукет собирает байкеров на Phuket Bike Week 2017

Организаторы Phuket Bike Week намерены собрать 50 тыс. человек и 5 тыс. мотоциклов в рамках мотофестиваля 2017 года, который пройдет на острове 14-22 апреля.

Новости Пхукета

14 Апреля 2017 13:15:54

Губернатор Пхукета на пресс-конференции, посвященной Phuket Bike Week 2017. К настоящему моменту он уже покинул свой пост. Фото: Шела Рива
Губернатор Пхукета на пресс-конференции, посвященной Phuket Bike Week 2017. К настоящему моменту он уже покинул свой пост. Фото: Шела Рива

Как и в предыдущие несколько лет, байкерский фестиваль будет состоять из двух частей. Первая продлится с 14 по 16 апреля в Патонге, вторая – 22 апреля в Пхукет-Тауне (в этом году второй раунд будет однодневным).

Программа фестиваля будет включать самые разные мероприятия, в том числе выставку классических мотоциклов, презентацию двухколесных новинок, автомобильный конкурс, многочисленные концерты с участием тайских и зарубежных музыкантов, конкурс красоты «Мистер и Мисс Phuket Bike Week». Первая часть фестиваля будет проходить в Loma Park, а в вторая – в Сапан-Хине.

«Это одно из мероприятий, которые приносят мне огромное удовольствие. Многие из моих друзей – поклонники мотоциклов, а байкерское сообщество на Пхукете очень дружное и поощряет взаимную любовь к окружающим на острове», – заявил на презентации мотофестиваля Чокчай Дечаморнтхан, еще занимавший в тот момент пост губернатора Пхукета.

По традиции фестиваль будет иметь и благотворительную составляющую. Мотоциклисты намерены принять участие в мероприятиях по восстановлению морской фауны, организовать кампанию за безопасное вождение, передать пожертвования местным школам, посетить пхукетскую тюрьму и оказать поддержку находящимся там матерям.

«Я никогда не видел мотоциклиста на большом байке без шлема. Они помогают продвигать идею безопасного вождения среди нашего сообщества», – отметил губернатор Дечаморнтхан.

В течение нескольких предыдущих лет организаторы Phuket Bike Week делали акцент на сплочение азиатских байкеров, но в этот раз фокус шире. Девиз байкерской недели 2017 года заявлен как «World Ride Together».

«Я хочу развивать это мероприятие и превратить его в событие мирового уровня, а заодно привлечь в Таиланд еще больше туристов», – отметил организатор Phuket Bike Week Виттая Сингкала.

Действительно, Phuket Bike Week пользуется широкой поддержкой не только администрации Пхукета, но и официальных ведомств, занимающихся продвижением Таиланда на туристическом рынке. Среди партнеров мероприятия – Туристическое управление Таиланда (ТАТ), Министерство туризма и спорта, административная организация провинции Пхукет (OrBorJor), администрация Патонга и многочисленные байкерские клубы острова.

Ключевые событий Phuket Bike Week 2017

Пятница, 14 апреля

15:00 – 24:00 Мотоциклетный фестиваль.

15:00 – 17:30 Регистрация на конкурс кастомных байков.

16:00 – 17:30 Живой джаз.

17:30 – 18:30 Живая музыка от Hard Rock Cafе.

18:30 – 19:00 Выступление участниц конкурса «Мисс Phuket Bike Week 2017».

19:00 – 22:00 Гранд-ужин для VIP-гостей.

19:00 – 20:30 Благодарственная вечеринка. 

20:30 – 22:30 Музыкальный фестиваль от Hard Rock Cafe.

22:30 – 00:30 Музыкальный фестиваль и вечеринка на пляже.

 

Суббота, 15 апреля

15:00 – 24:00 Мотофестиваль и конкурс кастомных мотоциклов.

16:00 – 17:00 Конкурс кастомных мотоциклов.

17:30 – 19:30 Живая музыка от JAKAN.

19:00 – 19:30 Мотопробег вокруг Патонга (место встречи – на пляжной дороге у Loma Park),

19:30 – 20:00 Выступление участников конкурса «Мистер и Мисс Phuket Bike Week 2017).

20:00 – 21:00 Церемония открытия Phuket Bike Week с участием мэра Патонга Чалермлак Кебсап, вручение почетных наград ключевым гостям и президентам байкерских клубов.

19:00 – 22:00 Гранд-ужин для VIP-гостей.

21:00 – 20:30 Живая музыка от KANG KENG и вечеринка на пляже.

22:30 – 24:00 Благодарственная вечеринка Phuket Bike Week Association.

 

Воскресенье, 16 апреля

12:00 – 24:00 Мотоциклетный фестиваль.

16:00 – 17:30 Живой джаз.

17:30 – 19:30 Живое выступление рок-группы Backyard из Малайзии.

19:30 – 20:00 Финальный раунд конкурса «Мистер и Мисс Phuket Bike Week 2017».

20:00 – 21:00 Благодарственная вечеринка Phuket Bike Week Association.

21:00 – 22:00 Живая музыка от Hard Rock Cafe.

22:00 – 22:30 Вручение почетных наград президентам байкерских клубов от организаторов.

22:30 – 00.30 Музыкальный фестиваль и вечеринка на пляже.

 

Суббота, 22 апреля

16:00 – 24:00 Мотофестиваль.

16:00 – 18:00 Мотопробег по Старому городу и к мысу Промтхеп.

17:30 – 19:30 Живая музыка.

19.30 - 20.00 Награждение финалистов и победителей конкурса «Мистер и Мисс Phuket Bike Week 2017».

20»00 – 21:00 Официальная церемония с участием губернатора Пхукета Чокчая Дечаморнтхана и мэра Пхукет-Тауна Сомчай Сувансупаны, вручение почетных наград президентам байкерских клубов.

21:00 – 24:00 Музыкальный фестиваль и живой концерт.

24:00 – 24:30 Заключительное выступление президента Phuket Bike Week Association.

 

Дополнительную информацию можно найти на сайте PhuketBikeWeek.com или получить по телефону 076-392069. Компания Class Act Media является информационным партнером Phuket Bike Week.

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