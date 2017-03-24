Phuket RendezVous обещает выйти за пределы яхтенной тематики

Организаторы выставки Phuket RendezVous, которая в следующем году дебютирует на Пхукете и заменит собой PIMEX, впервые рассказали о готовящемся мероприятии.

3 Апреля 2017 08:58:26

Владение жильем через тайскую компанию с номинальными акционерами может грозить штрафом и тюрьмой. Фото: Neajjean

Подробности готовящегося шоу были раскрыты на ежемесячной встрече Grow Boating в Royal Phuket Marina, среди гостей которой были братья Оливье Бюрлю и Гэль Бюрлю из компании Asia RendezVous, являющейся организатором и пхукетского события, и популярного Singapore RendezVous.

Оливье и Гэль расчитывают собрать на шоу 4-7 января не менее 10 тыс. посетителей. Экспозиция будет включать 40 яхт у причалов Royal Phuket Marina, плюс отдельную зону супер-яхт за пределами острова, а также более 80 стендов в выставочном зале. При этом акцент будет сделан на lifestyle-составляющей выставки.

«Формат шоу должен быть всесторонним. Нельзя выставить одни лишь лодки и ожидать, что люди придут», – говорит Оливье.

По его словам, участие в выставке уже подтвердили 12 компаний из сферы недвижимости, также к Phuket RendezVous присоединятся известные автомобильные бренды, предлагающие машины люксового и классического сегментов.

«Наши мероприятия в Китае и Сингапуре показали рост популярности суперкаров. А для людей, всерьез интересующихся суперкарами и классическими авто, следующий логичный шаг – собственная яхта», – объясняет Оливье. По этой же причине на выставке ожидаются компании, занимающиеся частными самолетами и вертолетами.

«Но и этим ограничиваться нельзя. Важно такое направление, как сфера гостеприимства, и здесь мы ведем переговоры с Anantara, Kata Rocks и Sri Panwa. Индустрия моды и ювелирных изделий также должны быть представлены, поскольку это очевидная составляющая понятия lifestyle, равно как и арт-сегмент, плюс дживой джаз на набережной, чтобы посетители получили опыт, выходящий за пределы простой яхтенной выставки», – рассуждает господин Бюрлю.

«Наша цель – официально подтвержденные 10 тыс. посетителей. Мы нацеливаемся на 60% граждан Таиланда и 40% иностранцев», – добавляет он.

Особое внимание организаторы шоу намерены уделить привлечению на мероприятие обеспеченной публики из материкового Китая, Сингапура и стран Юго-Восточной Азии. Проект Phuket RendezVous уже был презентован в Бангкоке, а две следующие пресс-конференции состоятся в Сингапуре и Гонконге соответственно.

«Кроме того, в течение двух месяцев перед октябрьской Singapore RendezVous в Raffles Marina будет выделено пространство, для продвижения Таиланда и Phuket RendezVous», – говорит Оливье.

По словам Энди Доудена – директора шоу Phuket RendezVous и PIMEX до него – ребрендинг и приглашение сингапурских специалистов стали ответом на запрос публики и изменениям рыночных условий.

«Не секрет, что мы ощущаем конкуренцию со стороны других яхтенных шоу, особенно, одного, которое получает государственную поддержку, и это осложняет положение дел. На этом фоне стало очевидно, что мы должны придать свежий облик тому, что мы предлагаем. Я думаю, что подобная необходимость существовала уже два-три года, и вы, участники, сами мне это говорили. Так что, именно это мы и делаем», – объясняет Энди Доуден.

Основатель Royal Phuket Marina Гулу Лалвани в беседе с «Новостями Пхукета» признался, что к шоу проявляли интерес разные компании-организаторы, но он все же сделал выбор в пользу Asia RendezVous.

«Организаторы еще двух крупных выставок на Средиземном море море выражали желание заняться этим проектом, но мой выбор пал на Оливье и Гэля. Я знаю обоих по 15 лет, а сами они работают в регионе больше 20. Они знают это место; знают, что и как здесь работает; знают, чего хотят люди. У меня был выбор и решение я принял обосновано. Собственно, именно поэтому частью команды остается и Энди Доуден», – поясняет Гулу.