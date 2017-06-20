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Пхукет простился с солдатом, погибшим при взрыве в Паттани

Утром 20 июня в Май-Кхао состоялись похороны военнослужащего Киттхипхонга Борны, погибшего в результате подрыва армейского транспорта в Паттани днем ранее.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Июня 2017 13:42:34

Тело военнослужащего, погибшего при взрыве фугаса, было доставлено вертолетом в Краби, а оттуда – наземным транспортом на Пхукете. Осуществить доставку напрямую по воздуху не позволили погодные условия, а похоронить солдата необходимо было сегодня, как того требовали мусульманские традиции.

Посмертно 23-летнему рядовому Борне было присвоено звание сержанта-майора 1-го класса, благодаря чему его семья получит от Минобороны единократную выплату в размере 2 млн бат. У военнослужащего остались молодая жена и 16-месячный сын.

Супруга Киттхипхонга Борны – 22-летняя Суканья Патхан – рассказала, что муж звонил ей буквально за несколько часов до того, как отправился в свой последний патруль. Служить Бонге оставалось четыре месяца.

«Мой муж позвонил по видеосвязи в 10 утра. Он сказал, что очень скучает по сыну, но скоро приедет, чтобы отпраздновать с нами [мусульманский праздник] Хари Райю. Затем он сказал, что ему нужно переодеться в форму, чтобы быть готовым к выходу в патруль, после чего связь прервалась. А через некоторое время мне позвонили с ужасной новостью о том, что я его потеряла», – рассказала Суканья.

«Мой муж был хорошим человеком, любившим свою семью. Он ушел из жизни слишком рано», – добавила она.

Напомним, вместе с Киттхипхонгом Борной во взорванном армейском пикапе находились еще девять военнослужащих. Выжить удалось лишь четверым. 

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