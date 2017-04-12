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Пхукет прощается с Дэвидом Рэтклиффом

Ветеран экспатского сообщества Пхукета скончался в возрасте 74 лет.

Новости Пхукета

12 Апреля 2017 16:43:27

Дэвид Рэтклифф ушел из жизни в прошлый четверг. 6 апреля, однако известно об этом стало только сейчас, когда о смерти господина Рэтклиффа сообщил его друг Брюс Стэнли. Прощание с ветераном экспатского сообщества состоится в субботу, 15 апреля, в буддистском храме Wat Latthiwanaram на Chao Fa East Rd. в Чалонге. Начало службы – в 11:45 утра.

Дэвид Рэтклифф родился в британском Кардиффе в октябре 1942 года. Свою супругу Синди он встретил во время учебы в университете в Лондоне. Получив специальность металлурга, он перебрался в Австралию, после чего успел пожить в Нидерландах, Бразилии и Таиланде.

Последней его работой была должность управляющего директора в компании Thaisarco на Пхукете. В определенные моменты своей истории Thaisarco являлась крупнейшим оловянным предприятием острова.

Также Дэвид Рэтклифф известен как заядлый яхтсмен. В течение 15 лет он возглавлял Phuket Yacht Club и был организатором многих из Королевских регат на острове.

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