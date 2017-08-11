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Пхукет приглашают сдать кровь в честь Дня матери

Сегодня, 12 августа, Таиланд отмечает день рождения Королевы Сирикит, матери Его Величества Рамы Х.

Новости Пхукета

12 Августа 2017 08:00:00

Вице-губернатор Сивапорн Чуасавад на церемонии 10 августа. Фото: PR Dept
Вице-губернатор Сивапорн Чуасавад на церемонии 10 августа. Фото: PR Dept

День рождения Королевы Сирикит является Днем матери в Таиланде и сопровождается разнообразным благотворительным мероприятиями. В этом году администрация провинции пригласила жителей и гостей Пхукета в честь праздника сдать кровь на нужды Красного креста. Сделать это можно в пхукетском офисе организации с 8:30 до 15:30. Офис находится в Сапан-Хине, иностранцам при себе необходимо иметь паспорт, гражданам Таиланда – удостоверение личности тайского образца (ID-карту).

Сдавшие кровь мужчины и пришедшие с ними друзья мужского пола смогут бесплатно воспользоваться услугами парикмахера. Кроме того, всем участникам акции подарят саженцы, чтобы они могли посадить дерево в память об этом дне. Также можно будет оставить запись в книге благословений Королеве Сирикит.

Отметим, что благотворительные мероприятия на Пхукете начались еще в четверг, 10 августа, когда в Вичите выпустили в клонг Мудонг больше миллиона креветок и мальков барамунди в рамках кампании по восстановлению окружающей среды. Среди прочих в церемонии приняла участие вице-губернатор Сивапорн Чуасавад.
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