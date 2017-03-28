Пхукет потерпел первое поражение в Thai League 4

Поездка в Сатун 26 марта завершилась неудачей для пхукетской команды, проигравшей в гостях со счетом 2:1.

28 Марта 2017 11:04:20

Команда Satun United утвердилась в качестве лидера турнирной таблицы в Южном дивизионе 2017 Euro Cake Thai League 4. В воскресенье, 26 марта, клуб из Сатуна на своем поле переиграл Phuket FC, и разрыв между двумя соперниками вырос до четырех очков.

Встреча с Satun United начиналась для «Андаманского дракона» удачно. Уже на 8-й минуте бывший нападающий Chumphon FC Янник Тоугессонг, выступающий сейчас за Пхукет, принял пас в районе штрафной хозяев и метким ударом поразил ворота.

В течение всего первого тайма Satun United отчаянно пытался отыграться, но состояние поля не оставляло участникам встречи ни одного шанса на техничный футбол. На перерыв клубы ушли при счете 0:1 в пользу Пхукета, и цифры на табло не менялись до 71-й минуты, когда японский легионер Satun United Дайки Кономура все-таки смог восстановить статус-кво. Забитый им мяч стал первым из влетевших в сетку ворот Phuket FC с начала сезона.

Пхукет имел все шансы завершить встречу вничью и сохранить минимальное отставание от Сатуна в турнирной таблице, но за 7 минут до конца основного времени эти надежды похоронил полузащитник Джиттеп Хемсанит, первым успевший на навес в пхукетскую штрафную и головой переправивший мяч в ворота.

По итогам прошедших выходных Satun United остается лидером в Южном дивизионе Thai League 4. В шести сыгранных матчах команда набрала 14 очков. Phukеt FC располагается на втором месте с 10 очками по итогам пяти матчей (одна игра у клуба в запасе).

В воскресенье, 2 апреля, «Андаманский дракон» сыграет на выезде против клуба Hat Yai FC, занимающего пятое место в турнире. Ближайший домашний матч запланирован на 9 апреля, когда Phuket FC примет на своем поле Surat Thani City FC. После этого участники турнира возьмут перерыв на Сонгкран. Розыгрыш лиги возобновится 29 апреля.