Пхукет поддержал работу баров до утра в развлекательных зонах

Три четверти участников опроса The Phuket News высказались за то, что бары и клубы должны иметь возможность легально работать до 4:00 утра.

1 Марта 2017 12:59:06

Вопрос о часах работы баров и клубов Пхукета вернулся на повестку дня в конце января, когда полиция провела в Патонге показательную операцию и добилась закрытия всех заведений в 01:00 ночи, как того требует законодательство. Вслед за этим местный бизнес пришел в администрацию провинции с петицией о создании на Бангла-Роуд особой развлекательной зоны, где заведения могли бы работать до 4:00 утра, и впервые администрация провинции просьбу поддержала, пообещав выступить в качестве посредника между Ассоциацией развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) и правительством в Бангкоке.

Две недели спустя, 15 февраля, губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан направил в столицу официальный запрос на продление разрешенных часов работы баров и клубов на Бангла-Роуд до 4:00 утра. После этого глава провинции заявил, что хотел бы, чтобы аналогичные правила действовали и в пределах второй из развлекательных зон Пхукета – на Taina Rd. в Кароне.

Как показал опрос, проведенный The Phuket News, читатели идею губернатора поддерживают и даже хотели бы, чтобы администрация провинции пошла дальше по пути легализации развлекательных заведений, многие из которых сейчас работают в ночные часы незаконно. Вопрос был сформулирован следующим образом: «Должны ли ночные заведения Патонга оставаться открытыми до утра?».

Ровно 25% респондентов, то есть каждый четвертый, ответили следующим образом: «Да, но только в пределах выделенных развлекательных зон.

Еще 51% выбрали следующий вариант ответа: «Да, и развлекательные зоны должны быть организованы и в других популярных туристических местах».

Против продления часов работы баров и клубов выступили 18% респондентов. Они ответили на вопрос следующим образом: «Нет, нынешние часы работы достаточно хороши». Еще 6% опрошенных заявили, что «часы работы баров и ночных клубов никак не влияют на их отдых или другую деятельность в Патонге».

Примечательно, что 41% респондентов описали себя как «туристов из-за рубежа», 36% указали, что являются «местными экспатами», а 23% отметили, что они – граждане Таиланда.