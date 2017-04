Пхукет поддержал ответственность гидов за проступки туристов Подавляющее большинство участников онлайн-опроса The Phuket News полагают, что нести ответственность за причинение вреда коралловым рифам должны не только туристы-нарушители, но и их гиды. Новости Пхукета 11 Апреля 2017 09:58:19 Побережье острова Рача-Яй. Фото: DMCR Провести опрос в интернете редакция The Phuket News решила после серии резонансных новостей о задержании туристов за нарушение правил посещения коралловых рифов. В частности, в конце января на 100 тыс. бат был оштрафован отдыхающий из Китая, поймавший на острове Рача-Яй двух рыбок, а через месяц к ответственности по аналогичной статьей была привлечена россиянка, решившая покормить рыб хлебом на том же острове, и приговоренная в итоге к 1000 бат штрафа. В обоих случаях наказание понесли только иностранцы, а не сопровождавшие их гиды, которые должны были разъяснить отдыхающим правила поведения. На этом фоне редакция The Phuket News задала читателям следующий вопрос: «Кто должен нести ответственность за причинение вреда природе: нарушающие правила туристы или сопровождающие их гиды и туркомпании, в которых эти гиды работают?» Точку зрения о том, что вся ответственность лежит на туристах и гиды здесь ни при чем, поддержали лишь 7% респондентов. Другие 29% высказались за прямо противоположную позицию. По их мнению, штрафовать нужно исключительно гидов, «поскольку их работа как раз и заключается в том, чтобы обеспечить соблюдение туристами законов об охране природы». Подавляющее же большинство респондентов заявили, что ответственность должны нести и туристы, и гиды. Соответствующий вариант ответа выбрали 64% участников опроса. Отметим, что гидов также время от времени штрафуют за нарушение законов об охране природы. Так 24 марта пхукетский офис Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) заявил о намерении привлечь к ответственности гида Наттху Сринима и пхукетскую компанию Dragon Dive. Господин Сриним привлек внимание официальных лиц после того, как на Facebook было опубликовано фото того, как он вместе с туристами из Кореи наступает на кораллы во время погружения у Рача-Яй. Мужчине грозит штраф в размере до 100 тыс. бат и/или до одного года тюрьмы. Туристы же, на момент возбуждения дела, уже покинули Таиланд.