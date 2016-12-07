Пхукет почувствовал отголоски землетрясения на Суматре
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на острове Суматра в Индонезии в 5:03 утра среды, 7 декабря.
Новости Пхукета
7 Декабря 2016 11:23:43
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Суматре.
Эпицентр землетрясения находился на глубине всего лишь 10 км, а расстояние до Пхукета составляло 364 км. Таким образом некоторые жители острова ощутили на рассвете слабые подземные толчки. Сейсмологи подтвердили отсутствие угрозы цунами.
На самой Суматре землетрясение привело к масштабным разрушениям, погибли не менее 18 человек. Разбор завалов и поиск пострадавших продолжается.