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Пхукет ожидает 13,8 млн туристов по итогам 2017 года

Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) прогнозирует, что по итогам 2017 года остров посетят 13,8 млн туристов, включая тайцев и иностранцев.

Новости Пхукета

6 Июля 2017 17:13:24

Основной турпоток на Пхукет обеспечивают Китай и Россия. Фото: The Phuket News
Основной турпоток на Пхукет обеспечивают Китай и Россия. Фото: The Phuket News

Согласно данным офиса ТАТ на Пхукете, в 2016 году остров посетили 13,4 млн туристов – 9,64 млн иностранцев и 3,76 млн граждан Таиланда. Совместносто они принесли экономике Пхукета 340 млрд бат, такие данные содержатся в публикации Bangkok Post, посвященной безопасности туристов.

В 2017 году, по прогнозу ТАТ, остров должен принять 13,8 млн отдыхающих, что примерно на 3% выше прошлогоднего показателя. Выручка ожидается на уровне 363 млрд бат, что на 6,76% больше, чем год назад.

Как указывают специалисты ТАТ, основными зарубежными рынками для Пхукета в прошлом году были (в порядке убывания) Китай, Россия, Австралия, Германия, Великобритания, Южная Корея, Япония, Малайзия, Франция и Швеция. Прогноза по демографии на 2017 год в ТАТ не приводят. 

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