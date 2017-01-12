Пхукет отметит День детей 14 января

День детей в Таиланде отмечается во вторую субботу января и сопровождается большим числом семейных мероприятий.

12 Января 2017 13:10:56

В этом году День детей выпал на 14 января, и по всему острову в субботу будут проходить самые разные мероприятия для детей и их родителей. В каком бы районе провинции вы бы ни жили, обязательно рядом найдется что-то интересное.

Королевский военно-морской флот устроит праздник для детей в глубоководном порту (Deep Sea Port) на мысе Панва. Праздничные мероприятия будут проходить с 7:30 утра до 15:00 дня. Гости смогут подняться на борт боевого фрегата HTMS Saiburi и понаблюдать за учениями спасателей. В частности, моряки ВМФ Таиланда покажут как при помощи вертолета спасают из воды жертв кораблекрушений.

Свой праздник организует и пхукетский океанариум на мысе Панва. Гостей ждут с 9:00 утра до 15:00 дня, вход для детей бесплатный, программа дня будет включать различные игры и развлечения.

Административная организация провинции (OrBorJor или PPAO) и офис губернатора ждут детей у здания Provincial Hall в Пхукет-Тауне с 8:00 утра до 12:30 дня. На ярмарке для гостей будет угощение, подарки и традиционные тайские игры для детей. Также посетители могут ознакомиться с экспонатами выставки, посвященной достижениям Его Величества Рамы IX. А губернатор Чокчай Дечаморнтхан даже пообещал, что позволит малышам посидеть в своем кресле в губернаторском офисе.

В Патонге ярмарка традиционно пройдет в Loma Park на побережье, начало праздника – в 8:30 утра. Гостей ждут конкурсы и игры, живые выступления различных коллективов сразу на шести сценах, выставки и более 4000 подарков для детей.

Праздник в Кароне пройдет в парке Нонг-Харн (у озера в северной части парка, недалеко от кольцевой развязки). Начало мероприятий – в 7:30 утра.

Жителей Чалонга ждут на ярмарке у здания местного муниципалитета, который находится на улице Luang Por Chuan Rd., соединяющей Chao Fah East Rd. и Chao Fah West Rd. (рядом с храмом Wat Chalong). Мэр Чалонга Самран Джиндапон обещает угощение, веселые игры и подарки. Ярмарка будет открыта с 8:00 утра до 14:00 дня.

Резиденты Най-Харна в субботу смогут посетить праздник на острове посреди местного озера. Веселье начнется в 10:00 утра и продлится до 17:00. Мэр Раваи Арун Сорос обещает игры и другие развлечения, а также большую лотерею, в рамках которой будут разыграны 200 велосипедов. Кроме того, гости смогут посидеть в армейском вертолете и почувствовать себя настоящей воздушной кавалерией. Также на острове будет организована выставка в честь Рамы IX и Рамы Х.

Муниципалитет Кату и Университет Принца Сонгкхла проведут совместный праздник на территории университетского кампуса (начало в 7:00 утра). Также праздник для детей организует и университет Rajabhat в Рассаде (начало в 8:00). А для маленьких жителей Лагуны будет организована ярмарка в Canal Village. Посетителей ждут кукольный театр, карусель, волшебное шоу и концерты на трех сценах.

Свои праздники организуют и прочие районные управы и административные организации. Также сюрпризов можно ожидать в крупных торговых центрах.