Пхукет оплакивает Короля

Остров скорбит по ушедшему из жизни Его Величеству Пхумипону Адульядету, скончавшемуся 13 октября 2016 года.

14 Октября 2016 17:01:57

Более тысячи студентов, преподавателей и сотрудников университета Phuket Rajabhat University собрались в 8:30 утра, чтобы разделить скорбь, вызванную утратой Его Величества Короля.

На церемонии выступила ректор университета Прапа Кайи, прочитавшая речь о заслугах Пхумипона Адульядета и той любви, которую питал к нему народ и которая навсегда останется в сердцах тайцев.

Позже, в 16:00, церемония с участием губернатора Чокчая Дечаморнтхана прошла в здании администрации провинции. Там же была выставлена Книга соболезнований, запись в которой может оставить любой житель или гость провинции. Аналогичные книги также выставлены во всех трех окружных управах.

Его Величество Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался после длительной болезни 13 октября. Об этом сообщило Бюро Королевского двора. В Таиланде в связи со смертью Его Величества объявлен годовой траур. С сегодняшнего утра и на 30 дней флаги в Королевстве приспущены, все развлекательные мероприятия отменены.

