Пхукет намерен вернуть турпоток из Европы Турбизнес Пхукета провел серию из трех успешных роуд-шоу во Франции, а Туристическое управление Таиланда тем временем открыло новый офис в Чехии. Новости Пхукета 24 Октября 2016 14:48:47 Во Франции 26-30 сентября прошли сразу три роуд-шоу, посвященные Пхукету. Туристический бизнес Пхукета вернулся к борьбе за европейские рынки. Именно Европа была основным поставщиком отдыхающих в дни становления острова как популярного направления, и теперь провинция намерена вернуть себе турпоток из стран Старого света. Начал же эту кампанию Пхукет с Франции, где 26-30 сентября прошли сразу три роуд-шоу. Причем организованы мероприятия были именно пхукетскими организациями, которые представили французской публике сильные стороны непосредственно острова, а не всего Таиланда целиком. В состав пхукетской делегации, посетившей Францию, вошли представители Туристической ассоциации Пхукета (РТА), административной организации провинции (OrBorJor), крупных отелей, туристических компаний, воздушных перевозчиков, операторов СПА и центров муай-тай. Делегация провела три роуд-шоу: в Ницце, Лионе и Париже. «Мы планировали провести эти мероприятия в прошлом году, но офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) во Франции порекомендовал перенести их на сентябрь этого года ввиду тогдашней ситуации в стране. Сентябрь – лучшее время для роуд-шоу, поскольку в Европе приближается зимний период, когда французы начнут снова выезжать за границу», – пояснил президент РТА Сатирапонг На-Такуатунг. По словам господина На-Такуатунга, три указанных выше города были выбраны, поскольку именно они из года в год обеспечивают самый высокий турпоток в Таиланд. «Наша статистика показывает, что в прошлом году около 300 тыс. человек прилетели в Таиланд из Парижа, еще около 80 тыс. из Лиона и 60 тыс. из Ниццы», – поделился данными глава РТА. Во французском офисе ТАТ позитивно оценили прошедшие мероприятия. «Роуд-шоу получили теплый прием со стороны французов, судя по количеству посетивших их местных туркомпаний. Кроме того, значительное число из них были заинтересованы в обсуждении дальнейших планов на будущее», – заявил глава офиса ТАТ во Франции Арират Чунпрапанусорн. Его коллега Практи Сайпорн, также работающий во Франции (он занимается маркетингом в местном офисе ТАТ) заявил, что ожидает и роста турпотока, и изменений в собирательном портрете французского туриста. «Количество гостей из Франции увеличивается каждый год, даже когда в стране нестабильная ситуация. В этом году мы ожидаем роста турпотока до 700 тыс. человек, то есть на 8% по сравнению с прошлым годом», – заявил Практи Сайпорн. По состоянию на конец августа Департамент туризма фиксировал именно такой рост – на 8,48%. За восемь месяцев Таиланд уже принял 514,86 тыс. туристов из Франции. «В прошлом Таиланд посещали лишь французы старшего возраста, причем выбирали северные провинции, чтобы познакомиться с культурой. Сейчас это изменилось, в Таиланд приезжают более молодые туристы из Франции, которые любят пляжи и, в особенности, Пхукет», – добавил господин Сайпорн. Вслед за Францией лидеры туристической отрасли Пхукета намерены провести серию других роуд-шоу. В частности, остров намерен принять участие в шоу ITB Asia в Сингапуре (19-21 октября) и в ITB Berlin (9-12 марта 2017). «Также, в феврале будут дополнительные роуд-шоу, нацеленные на сегмент FIT (частых независимых путешественников) в Китае, а в апреле – нацеленные на туристов из ОАЭ, Ирана и Катара», – добавил член совета OrBorJor Пхукета Сомкид Супхап. По его словам, административная организация провинции поддерживает эти мероприятия. «Роуд-шоу будут продолжаться», – подтвердил он. Добавим, что непосредственно перед французскими роуд-шоу Туристическое управление Таиланда открыло новый офис в Старом свете. Он расположился в Праге и его сотрудники будут отвечать за продвижение Таиланда во всей Восточной Европе, включая Чехию, Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию, Болгарию и Украину. На церемонии открытия нового офиса глава ТАТ Ютхасак Супасорн заявил, что Таиланду действительно пора вспомнить о тех рынках, на которые он опирался ранее. «Европа в течение долгого времени была одним из наших самых важных рынков. Туристы из Германии, Великобритании, Франции составляли основу турпотока в ранние дни развития отрасли. И сейчас средняя продолжительность их пребывания в стране составляет около 16 дней на человека, что почти вдвое выше среднего показания по всему зарубежному турпотоку», – заявил он. «В рамках нового фокуса на качественный туризм, мы стараемся привлекать туристов, которые приезжают надолго и много тратят, особенно с «новых рынков». По этой причине офис в Праге крайне важен для реализации нынешних стратегий», – добавил глава ТАТ. Действительно, за период с 2012 по 2015 год турпоток из восточной (в широком понимании) части Европы вырос с 203,54 тыс. человек в год до 342,9 тыс. Средний годовой темп роста составил 12,85%. «В этом году мы ожидаем 379 тыс. туристов из всего региона в целом. Наша главная целевая группа – гости, приезжающие в первый раз», – поделился прогнозом Ютхасак Супасорн.