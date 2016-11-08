Пхукет массово почтит память Рамы IX в субботу, 12 ноября

Жители острова соберутся на мысе Промтхеп в Раваи во второй половине дня 12 ноября для совместного исполнения Королевского и национального гимнов. Также участники мероприятия зажгут свечи в память о Его Величестве Пхумипоне Адульядете.

8 Ноября 2016 15:56:23

Губернатор напомнил, что в эту субботу, исполняется ровно 30 дней с момента смерти Его Величества Пхумипона Адульядета.

О том, что остров почтит память Рамы IX в ближайшую субботу, объявил на регулярной встрече с прессой губернатор провинций Чокчай Дечаморнтхан.

Губернатор пояснил, что именно в субботу, исполняется ровно 30 дней с момента смерти Его Величества Пхумипона Адульядета, скончавшегося 13 октября.

«Мероприятия на мысе Промтхеп в эту субботу включают зажжение свечей, а также коллективное исполнение национального и Королевского гимна. Мероприятие начнется в 15:00», – рассказал глава провинции.

«Я хочу пригласить всех принять участие в акции памяти. Пожалуйста, надень черную одежду и возьмите с собой белые свечи. И не забудьте дождевики на всякий случай», – добавил господин Дечаморнтхан.

Также глава провинции напомнил, что желающие посетить Королевский дворец в Бангкоке и отдать дань уважения Королю в столице, могут воспользоваться специальными автобусами. Первая из автоколонн отправилась с Пхукета в Бангкок 6 ноября, следующие группы покинут остров 24 ноября, 13 декабря и 1 января.