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Phuket International Rugby 10s возвращается в мае

Турнир по регби-10 возвращается на Пхукет и Vagabonds намерены повторить успех 2015 года, когда они стали победителям.

Мэтт Понд

9 Января 2017 10:31:28

Фото: Ardmawr Photography
Фото: Ardmawr Photography

Ежегодный турнир по регби в формате десять на десять – Phuket International Rugby 10s – состоится 26-28 мая. Такую дату озвучили в конце декабря организаторы мероприятия. Соревнования пройдут на Пхукете уже в 19-й раз. Как и прежде, в рамках мероприятия состоятся два отдельных турнира – открытый (Open Tournament) и ветеранский (Athena Siam Coffin Dodgers Vets Tournament). В первом примут участие 24 команды, во втором – 16. Пройдут соревнования на полях спортивного клуба Thanyapura/

Свое участие в соревнованиях уже подтвердили такие победители прошлых лет как Moorabbin Rams из Австралии и The Roosters из ЮАР. Возможно, визит на Пхукет нанесут и чемпионы прошлого года – Royal Malaysian Police – однако пока их участие не подтверждено.

Среди новых участников – Lord Howe Island Woodhens из Австралии, Changzhou Raptors RFC из Китая, Тhe Madcatz из Малайзии и Abu Dhabi Harlequins из ОАЭ. Новые имена среди участников ветеранского турнира – австралийские The Tasman Wanderers и Queensland XXXX Goldies, а также VRQ-Ballymore Bar Flys, первая новозеландская команда на турнире за 19 лет его существования.

Защищать честь Пхукета на соревнованиях будет, как и прежде, команда Vagabonds. В 2015 году пхукетским регбистам удалось занять первое место на турнире, но на прошлогодних соревнованиях они дошли лишь до полуфинала.

Дата жеребьевки пока неизвестна, но организаторы уже подтвердили, что и она, и сам турнир будут организованы при помощи онлайн-сервиса www.macoocoo.com.

Как и в прежние годы, турнир будет иметь благотворительную составляющую. Phuket International Rugby 10s оказывает поддержку благотворительному фонду Asia Centre Foundation, предоставляющему доступ к образованию детям из проблемных и малообеспеченных семей. За новостями турнира можно следить на странице Facebook.com/PhuketInternationalRugby10s и на сайте www.phuketrugby10s.com.

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