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Phuket International Rugby 10s

Дата/Время начала: 26 Мая 2017 09:00:00 - 28 Мая 2017 18:00:00

С 26 по 28 мая 2017 года Пхукет в очередной раз соберет команды по регби со всего мира на превосходных полях спортклуба Thanyapura, чтобы узнать имя победителя 19-го ежедгодно турнира по регби Phuket International Rugby 10s.

Выходные обещают быть наполены экшеном, поскольку участие в турнире примут команды из Гонконга, Японии, Новой Зелании, Тайваня, Таиланда, Сингапура, Австралии и стран Ближнего Востока.

Вход для зрителей бесплатный, так что приходите посмотреть на первоклассную игру участников и поддержать пхукетскую команду Vagabonds. Подробнее на сайте phuketrugby10s.com. Газеты The Phuket News и Khao Phuket являются инфоспонсорами турнира.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Phuket International Rugby 10s
Адрес : Thanyapura Sports & Leisure Club Phuket
Веб-сайт : phuketrugby10s.com
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Расположение

 

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