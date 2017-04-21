Phuket International Rugby 10s

Дата/Время начала: 26 Мая 2017 09:00:00 - 28 Мая 2017 18:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

С 26 по 28 мая 2017 года Пхукет в очередной раз соберет команды по регби со всего мира на превосходных полях спортклуба Thanyapura, чтобы узнать имя победителя 19-го ежедгодно турнира по регби Phuket International Rugby 10s.

Выходные обещают быть наполены экшеном, поскольку участие в турнире примут команды из Гонконга, Японии, Новой Зелании, Тайваня, Таиланда, Сингапура, Австралии и стран Ближнего Востока.

Вход для зрителей бесплатный, так что приходите посмотреть на первоклассную игру участников и поддержать пхукетскую команду Vagabonds. Подробнее на сайте phuketrugby10s.com. Газеты The Phuket News и Khao Phuket являются инфоспонсорами турнира.