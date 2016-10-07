Пхукет и Бангкок поделили награды на турнире PSS

Хозяева турнира в этот раз остались без медалей, но в целом Пхукет на соревнованиях выступил убедительно.

7 Октября 2016 10:59:53

Фото: Андрей Некрасов

В минувшие выходные на Пхукете прошел четвертый национальный турнир по футболу среди юношеских команд под эгидой Phuket Soccer Schools. Как и год назад, футболисты в возрасте до 14 лет соревновались по смешанной системе: сначала команды сыграли «лигу», затем – серию матчей на вылет, а под конец на полях спортклуба Thanyapura прошли отдельные «выставочные» финальные матчи. Возрастных групп в этот раз было четыре.

Среди самых молодых спортсменов – в возрасте до 8 лет – сильнейшими оказались два местных клуба: Karon FC и Andara SC. По итогам двух дней победа в лиге осталась за Кароном, но в главной игре сильнее была Andara (0:1).

В возрастной группе до 10 лет победу как в лиге, так и в финале одержал столичный FC Bangkok. В итоговом матче команде из Бангкока противостояла сборная пхукетской школы HeadStart, матч завершился со счетом 2:1 в пользу столицы.

В возрастной группе до 12 лет лучший результат среди команд Пхукета показала BIS Cruzeiro, занявшая третье место в лиге. В финал же вышли столичные Arsenal Soccer Schools и FC BKK, среди которых удача улыбнулась первой. Arsenal победил и в лиге, и в финале (1:0).

Зато в старшей возрастной группе – до 14 лет – академия BIS Cruzeiro полностью реабилитировалась. Команда сначала выиграла лигу, а затем в финале победила Youth Football Home со счетом 1:0. В итоге в двух возрастных группах победителями стали бангкокские команды, а еще в двух – пхукетские.

После турнира главный тренер Phuket Soccer Schools Мартин Хилл отметил, что «был очень горд увидеть по-настоящему соревновательный и увлекательный футбол в течение всех двух дней соревнований». При этом он отдельно подчеркнул, что почти половина состава BIS Cruzeiro (а команда очень сильно выступила на турнире 1-2 октября) оказались воспитанниками Phuket Soccer Schools. Говоря о своих бывших подопечных, Мартин заявил, что «лично очень горд тем, что они продолжают свой путь в футболе».

Полные результаты турнира можно найти на странице Phuket Soccer Schools в Facebook – Facebook.com/phuketsoccerschools. Фотографии с турнира доступны здесь.

Следующий молодежный турнир по футболу состоится на Пхукете в феврале, это будет шестой ежегодный International Youth Tournament в Thanyapura. Подробности об участии (включая спонсорство) можно получить у Мартина Хилла по почте [email protected]