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Пхукет готовится к Новому году по китайскому календарю

Празднование китайского Нового года в Пхукет-Тауне продлится с 28 по 30 января. Фестиваль Старого города в этом году пройдет отдельно 3-5 февраля.

Новости Пхукета

25 Января 2017 15:30:02

Празднование китайского Нового года в 2016 году. Фото: The Phuket News
Празднование китайского Нового года в 2016 году. Фото: The Phuket News

Пхукет готовится встретить китайский Новый год, первый день которого выпал в этот раз на субботу, 28 января. Традиционно наступление нового года на Пхукете отмечается тремя фестивалями: новогодним, фестивалем Старого города и ярмаркой у храма Wat Chalong. Однако из-за траура по Раме IX мероприятия в этот раз будут не такими громкими, как в предыдущие годы.

Новогодний фестиваль в Пхукет-Тауне пройдет 28-30 января в центре Старого города. На время праздника улицы Thalang Rd., Krabi Rd., Dibuk Rd. и Phang Nga Rd. будут закрыты для движения транспорта. Там расположатся лотки с новогодней едой и сцены выступлений для творческих коллективов.

Затем, с 3 по 5 февраля*, на тех же улицах в центре Пхукет-Тауна пройдет фестиваль Старого города. Каждая улица будет «тематической»: Thalang Rd. – «истории прошлого», Krabi Rd. – «истории настоящего», Phang Nga Rd. – «истории будущего», Dibuk Rd. – ярмарка продукции Thai Peranakan Association. Фестиваль будет проходить с 15:00 и до полуночи. 

Ярмарка у храма Wat Chalong продлится с 27 января по 2 февраля. Мэр Чалонга уже подтвердил, что развлекательной программы в этом году не планируется, привычных аттракционов также не планируется, но лотки с продукцией местного сообщества в рамках проекта ОТОР будут присутствовать. Время проведения – ежевечерне.

*Согласно более поздней информации, фестиваль должен состояться 2-4 февраля. Следите за обновлениями на сайте «Новостей Пхукета».

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