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Пхукет готовится к Международному дню джаза

Традиционный большой концерт состоится в Music Matter вечером 30 апреля, вход свободный.

Марк Роум

22 Апреля 2017 12:20:08

Пхукет-Таун можно смело назвать одним из самых джазовых тайских городов, и прямо сейчас местные музыканты и клуб Music Matter готовятся в очередной раз отметить очередной Международный день джаза ЮНЕСКО, который одновременно пройдет в 194 странах мира.

Для Таиланда, впрочем, этот день джаза особенный, ввиду того, что в прошлом году ушел из жизни величайший монарх и одновременно джазовый музыкант и композитор – Его Величество Пхумипон Адульядет, девятый Король Таиланда из династии Чакри.

Пхумипон Адульядет увлекся джазом еще в юном возрасте, а в 18 лет попробовал себя в роли композитора. Всего он написал около полусотни музыкальных произведений, при этом самые популярные из них – Candlelight Blues, Love at Sundown, Falling Rain  – датируются 1946 годом, когда началось правление Рамы IX. Не прекращал Его Величество творчества и в последующие годы, и при упоминании о музыкальном наследии Короля многие сразу вспомнят не только три перечисленные выше композиции, но и многие другие.

Старые записи произведений Его Величества имеют в Таиланде статус национального достояния культуры, а после кончины Короля в октябре интерес к ним разгорелся с новой силой как внутри страны, так и за ее пределами. Ведущие мировые джазмены записали альбом с композициями Его Величества, а студенческие джазовые коллективы Таиланда регулярно исполняют их на различных важных мероприятиях.

В этом году Международный день джаза на Пхукете будет посвящен памяти Рамы IX. В этом году среди участников будут довольно известные Виллата, Бун и Маккензи из Мельбурна, которые выступят в формате трио, а также коллектив из Michelle SgP and theStuffed Toys из Сингапура.

Гитарист Диего Виллата – уроженец Сальвадора, выросший и сформировавшийся как музыкант в Австралии. Виллату относят к джазовым музыкантам нового поколения, черпающим вдохновение одновременно и в американской классике, и в творчестве современных исполнителей, таких как Бьорк. Вместе с Виллатой на сцену выйдут саксофонист Сэм Бун и Линкольн Маккензи, еще один гитарист. Три обойдется без басса и ударных.

Michelle SgP and theStuffed Toys играют поп-джаз радийного формата. При этом лидер коллектива Майкл – настоящий универсальный солдат, являющийся одновременно вокалистом, пианистом и композитором. За свою карьеру он успел принять участие в ряде серьезных джазовых фестивалей, включая North Sea Jazz Festival в Роттердаме и 2004 International Vocal Festival в Тилбурге. Также Майкл сотрудничал со многими международными звездами, а также готовил к Чемпионату мира по современной музыке команду Сингапура, которая в итоге привезла из Лос-Анджелеса золотые медали этого конкурса.

Кроме того, в Дне джаза примет участие студенческий ансамбль пхукетского кампуса Rajabhat University (они исполнят композиции из позднего творчества Рамы IX); Луис Керсли Пирон, который покажет свое искусство на контрабасе; дуэт Ната Кломчума и Май Вонгчайсилпы из Бангкока; а также еще около десяти музыкальных коллективов.

Как и в предыдущие годы, концерт в честь Международного дня джаза пройдет вечером 30 апреля на Chana Charoen Rd. в Пхукет-Тауне, напротив бара Music Matter. Вход свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону 089-588-2347 (Джеффри Севилья); по эл. почте: tiklado2005@yahoo.com и на странице фестиваля в Facebook.

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