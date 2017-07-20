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Пхукет готовится к дню рождения Его Величества Рамы X

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг отдал официальным лицам распоряжения касательно подготовки к первому национальному празднованию дня рождения Его Королевского Величества Махи Вачиралонгкорна в пятницу, 28 июля.

Новости Пхукета

20 Июля 2017 11:51:51

Говоря о планирующихся мероприятиях 28 июля, губернатор Норрапхат Плодтхонг подчеркнул, что все они должны иметь «уважительный и подобающий» характер. Соответствующее распоряжение, по его словам, губернаторы всех провинций получили 17 июля от постоянного секретаря Министерства внутренних дел Критсады Бунрата. И именно это требование глава Пхукета донес до официальных лиц, которые будут организовывать мероприятия на острове. Сам 65-й день рождения Его Величества будет нерабочим днем, о чем было объявлено еще в апреле (все госведомства и многие частные компании будут закрыты, см. здесь).

«Мероприятия пройдут с 24 по 31 июля. Все они будут в интересах общества с акцентом на укреплении единства. В настоящий момент по всей стране уже запланированы 1142 благотворительных мероприятий», – пояснил губернатор Плодтхонг.

Программа мероприятий будет включать выставки, посвященный истории династии Чакри, а также религиозные церемонии различных конфессий. По традиции, желающие смогут оставить записи в специальной поздравительной книге (на Пхукете сделать это можно в здании Provincial Hall в Пхукет-Тауне).

Кроме того, ко дню рождения Короля будет приурочен большой субботник на дюжине пляжей и прибрежных участков с 27 по 29 июля. В мангровой зоне Бан-Тха-Сака в Таланге будут высажены 2865 деревьев, а ученики школы Satree Phuket проведут уличный концерт для всех желающих. Еще одним центров торжественных мероприятий станет парк в Сапан-Хине.

Что касается спортивных событий, которые традиционно сопровождают подобные праздники, то в этом году на 29 июля запланирован забег в честь 65-го дня рождения Его Величества у школы Srinagarindra the Princess Mother School в Сапан-Хине. Принять участие в мероприятиях приглашаются все желающие: и тайцы, и экспаты, и туристы.

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