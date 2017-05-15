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Phuket FC вернулся на третью строчку в таблице

В субботу, 13 мая, футбольный клуб Пхукета с минимальным счетом переиграл Pattani FC. Победу в домашнем матче клубу принес Апичарт Денмхам.

Мэтт Понд

15 Мая 2017 16:12:55

Субботнему матчу против команды из Паттани предшествовала серия неудач. В трех предыдущих встречах Phuket FC набрал всего два очка и откатился на четвертую строчку турнирной таблицы, тогда как для того, чтобы выйти в третью лигу, команде надо заканчивать групповой этап на первом или втором месте. Клуб из Паттани, напротив, имел четыре победы в пяти играх и занимал второе место. Не в пользу Пхукета было и количество забитых голов – к середине сезона «Андаманский дракон» растерял ту результативность, которую показывал в начале года.

Впрочем, справиться с Pattani FC команде все же удалось. Прекрасный гол в ворота гостей на 32-й минуте записал Апирчат Денхам, получивший мяч на левом фланге у входа в штрафную и отправивший его оттуда прямо в правую девятку. До конца матча счет после этого не изменился.

Сейчас в розыгрыше Euro Cake Thai League 4 временный перерыв на шесть недель. Матчи возобновятся 1 июля, и до конца месяца соперники завершат групповой раунд.

Ближайшим противником Phuket FC станет команда из Чумпхона, идущая на втором месте. Затем «Андаманский дракон» примет на своей поле лидера дивизиона Satun United и Hat Yai FC, располагающегося ближе к концу таблицы. Заключительные два матча команда проведет против Surat Thani City FC и Phatthalung FC. Вечером 23 июля уже будет известно, какая судьба ждет команду Пхукета: еще один год в четвертом дивизионе или выход (как минимум, возможный) в лигу более высокого уровня.

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