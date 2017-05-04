Phuket FC пытается вернуться в свою игру

В последних двух турах Phuket FC взял два очка там, хотя должен был брать не меньше четырех.

4 Мая 2017 14:19:48

Футбольный клуб Пхукета начал сезон с серии впечатляющих побед, позволивших клубу быстро стать фаворитом Южного дивизиона в Thai League 4. Однако сейчас, когда позади осталась половина матчей основной части турнира, игра команды все чаще вызывает вопросы. Если на старте сезона «Андаманский дракон» полностью оправдывал свое имя и расправлялся с одним соперника за другим, то сейчас у клуба происходят досадные осечки, причем не только в играх с ближайшими соперниками по турнирной таблице, но и в матчах с аутсайдерами.

Первую половину турнира Phuket FC закрывал 23 апреля в Пхатталунге, где островной команде противостоял один из основных конкурентов. Первую половину матча команды провели в равной игре, а сразу после перерыва Пхукет смог вырваться вперед Буквально через четыре минуты после свистка первый гол на свой счет записал полузащитник Порбрача Роднакаред.

Преимущество, впрочем, оказалось шатким и продержалось лишь 10 минут. Прекрасным ударом Онгарт Чуайклаб восстановил статус кво, и счет 1:1 продержался на табло до самого конца матча.

Ничейный результат с относительно равным соперником трагедией для Пхукета не стал, тем более, что команда сохранила второе место в турнирной таблице благодаря внушительной разнице забитых и пропущенных мячей. Да и главный тренер Phuket FC Ниват «Джеу» Найсанга после матча заявил, что доволен выступлением подопечных.

«По итогам этой игры я восхищен командой. Они играли в соответствии с тактическими и стратегическими установками на этот матч и достигли того, чего мы ожидали от встречи. Также я должен сделать комплимент и хозяевам поля, которые хорошо подготовились и отлично сражались с нами. Впрочем сейчас, когда мы входим во вторую половину сезона, команде придется работать еще более упорно, если мы хотим добиться успеха», – заявил тренер Джеу.

Сейчас, когда первый матч второго тура уже сыгран, нельзя не признать, что с реализацией этой установки у «Андаманского дракона» может возникнуть проблема. Матч 30 апреля против Sungaipadee FC команда завершила со счетом 0:0, притом что этого аутсайдера в первой половине сезона разгромил со счетом 5:0. Встреча на пхукетском стадионе Surakul была так же бедна на события, как и на голы. И если для Sungaipadee FC сухая ничья достойна победы (до этого матча в копилке команды было лишь пять очков), то для Phuket FC – это по факту поражения. Клуб взял одно очков там, где по праву должен был брать три.

По итогам девяти матчей «Андаманский дракон» находится на третьей строчке турнирной таблицы, тогда как для сохранения надежды на выход в лиги более высокого уровня, клуб должен заканчивать сезон первым или вторым. Сейчас у Phuket FC в копилке 15 очков, у идущего вторым Pattani FC – 17, а у занимающего первое место Satun Unuted – 18. При этом сзади «Андаманского дракона» поджимают Чумпхон и Пхатталунг с 14 очками у каждого.

Уже в эту субботу, 6 мая, фанаты Пхукета могут получить ответ на то, удалось ли команде справиться с временным кризисом и снова нащупать свою игру. Завтра команда будет на выезде играть с клубом Yala United, которого Пхукет в первом круге разбил со счетом 2:0 и который с тех пор прочно обосновался на турнирном дне с шестью очками по итогам восьми матчей. Yala United – это команда, у которой фаворит турнира выигрывать обязан.