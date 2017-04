Phuket FC прервал полосу неудач Команда Пхукета в домашнем матче переиграла клуб из Cураттхани, вернув себе второе место и реабилитировавшись перед болельщиками за предыдущие поражения от Satun United и Hat Yai FC. Мэтт Понд 12 Апреля 2017 17:40:20 К воскресному матчу против Surat Thani City FC пхукетская команда, несмотря на две неудачи ранее, подходила в статусе крепкого фаворита (третье место в таблице против последнего девятого), и этот прогноз оказался совершенно верным. Хозяева доминировали на поле от свистка до свиста. Первый по-настоящему опасный момент у ворот гостей возник уже на 10-й минуте, когда форвард Phuket FC и ведущий бомбардир турнира Наттапум Майа принял передачу в пределах штрафной и уверенно пробил по цели. Голкипер Surat Thani City FC Сорннарай Джумрурай не дремал и смог перевести мяч на угловой, но, как показала практика, это был лишь первый из нервных моментов для вратаря гостей, которому в матче 9 числа пришлось изрядно потрудиться. Уже через несколько минут у ворот Surat Thani City FC возникла еще более опасная ситуация. Защитники гостей прозевали в штрафной легионера Phuket FC Янника Тоугессонга и тот имел все шансы расстрелять ворота. Его удар головой заставил трибуны замереть, но сетка ворот не шелохнулась – мяч прошел довольно далеко от нее. Строго говоря, если бы Янник реализовал все свои стопроцентные моменты, то вполне мог бы записать в копилку как минимум хет-трик. Однако с реализацией ивуарийскому легионеру, и его коллегам в этом матче не везло, из чего тренеру и команде, пожалуй, стоит сделать выводы. Как бы то ни было, в середине первого тайма Phuket FC все же распечатал ворота соперника, причем сделал это Наттапум, вновь доказавший, что лучше в новом составе команды не забивает никто. Прекрасным ударом из-за пределов штрафной он перебросил мяч через голкипера Сорннарая и открыл счет в матче. Следом за Наттапумом за неиспользованный первый шанс реабилитировался и Янник, оказавшийся в нужное время в нужной точке вратарской площадки и мощно пробивший по цели. Удар ивуарийца пришелся в штангу, от которой мяч отрикошетил в защитника гостей, а затем влетел в сетку. До перерыва легионер Phuket FC имел все шансы удвоить преимущество команды, однако, как уже говорилось выше, мяч в ворота идти не желал. В итоге команды отправились в раздевалки при счете 2:0 в пользу хозяев, а после отдыха игра продолжилась в прежнем стиле. Phuket FC доминировал на поле, создавал опасные моменты и раз за разом их транжирил. Защитники и голкипер гостей отбивались, как могли, а вратарь Пхукета Ратчанон Интхарависут по большей части скучал. Третий мяч в ворота Surat Thani City FC влетел ближе к концу матча. Забил гол снова Янник Тоугессонг и на этот раз сделал все в своем стиле. В очередной раз ивуариец опередил всех на простреле во вратарскую и четко замкнул передачу, отправив гостей вынимать мяч из сетки. Гол престижа в ворота «Андаманского дракона» гостям удалось забить лишь за пять минут до конца матча. Команда Пхукета ошиблась в середине поля и Пайрат Каттивонг реализовал, пожалуй, единственный качественный момент, который был у его клуба в течение всей встречи. Пока Пхукет на своем поле громил гостей из Сураттхани, его ближайший сосед по топу турнирной таблицы Phatthalung FC сыграл вничью с Ялой, что позволило «Андаманскому дракону» выйти на вторую строчку. У Phuket FC и Phatthalung FC cейчас по 13 очков, но разница забитых и пропущенных голов у островного клуба лучше. Лидер турнира Satun United в последнем туре также оступился, разойдясь миром с Chumphon FС (0:0). В копилке команды из Сатуна сейчас 15 очков, отрыв от ближайших преследователей – минимальный. После седьмого тура участники Euro Cake Thai League 4 взяли двухнедельный перерыв на Сонгкран, после чего 23 апреля Phuket FC направится в Пхатталунг на заключительный матч первой половины группового раунда сезона. Ближайшая домашняя игра состоится 30 апреля, когда «Андаманский дракон» примет на своей поле клуб Sungaipadee FC, идущий сейчас на предпоследнем месте. Начало встречи – в 18:00. Добавьте новостную ленту на свой сайт Таиланд убрал из календаря один нерабочий день и добавил два новых История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами Phuket FC прервал полосу неудач Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus