Phuket FC остался без госсредств на поездки

Футбольная ассоциация Таиланда (FAT) сократила бюджетное финансирование клубам, выступающим в Первом дивизионе и во всех региональных конференциях Второго дивизиона.

11 Октября 2016 09:17:31

Футболисты Phuket FC выходят из автобуса перед матчем в Ранонге. Фото: Hari Jib

Футбольная ассоциация Таиланда объявила о невозможности выплаты компенсаций транспортных расходов на проведение выездных матчей. Если раньше FAT выделяла командам определенные средства на эту цель, то с 2017 делать ничего подобного не будет. Об этом на минувшей неделе заявил президент FAT Сомйот Пхумпанмуанг.

По словам господина Пхумпанмуанга, помощь клубам трех высших дивизионов будет следующей: по 20 млн бат в год – командам Премьер-Лиги, по 3 млн – клубам Первого дивизиона и по 1 млн – клубам Второго. Раньше команды Первой и второй лиг получали отдельно по 100 и 50 тыс. бат на транспортные расходы.

«FAT сейчас испытывает финансовые затруднения, поскольку ассоциации приходится выплачивать задолженность по налогам в размере несколько сотен миллионов бат. Нам нужно экономить, чтобы отдать эти долги», – пояснил Сомйот Пхумпанмуанг. При этом президент FAT пообещал, что все остальные формы финансовой поддержки останутся.

«Ежегодная помощь будет в прежнем размере», – заявил он.

По словам Сомйота Пхумпанмуанга, к вопросу о компенсации транспортных расходов можно будет вернуться, когда FAT закроет все долги. Либо, как вариант, помощь Футбольной ассоциации Таиланда может оказать кто-то из спонсоров.

Напомним, в 2017 году команда Пхукета должна продолжить выступление во Втором дивизионе. Ранее в этом сезоне клуб уже испытывал финансовые трудности, что, в частности, привело к смене владельца Phuket FC. «Андаманский дракон» завершил 2016 год на 9 месте из 12 в AIS Southern Region Division 2. Планы и перспективы на 2017 год новый менеджмент клуба пока не уточнял.