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Phuket FC одержал третью победу подряд

Пхукетский клуб с начала сезона идет без поражений и пропущенных голов. Следующая игра назначена на 18 марта.

12 Марта 2017 12:13:38

Футбольный клуб Пхукета продолжает победную серию в Четвертом дивизионе чемпионата Таиланда по футболу (Thai League 4 или просто Т4). В первом матче сезона «Андаманский дракон» разгромил на выезде Sungaipadee FC из Нараттхивата, отправив в сетку ворот южной команды пять безответных мячей.

Бодрый старт Phuket FC удивил болельщиков, поскольку в последние два года команда не демонстрировала столь ярких результатов. Впрочем, следующие недели заставили фанатов удивиться еще больше. Клуб продемонстрировал, что успех в Нараттхивате был, судя по всему, не случайным.

В субботу, 25 февраля, «Андаманский дракон» принимал на своем поле гостей из провинции Яла, которые закончили предыдущий сезон гораздо лучше, чем команда Пхукета (шестое место против девятого). Матч стартовал с задержкой, но зато зрители сразу же увидели первый гол. Уже на четвертой минуте камерунский легионер Элвис Джоб отправил мяч в ворота Yala United, а в середине второго тайма хозяева удвоили преимущества стараниями Наттапума Майи, для которого этот гол стал уже четвертым с начала сезона.

Сухая победа над Ялой позволила Phuket FC закрепиться на первой строчке турнирной таблицы, но вместе с тем этот матч значительно ослабил кадровый состав команды. В конце первого тайма серьезную травму получил защитник Хамед Де Силси Диаррассоуба, которого на носилках унесли с поля, а затем на скорой помощи доставили в Vachira Hospital. Позже стало известно, что легионер из Кот-д'Ивуара получил перелом в области голеностопа и выбыл из строя не меньше, чем на три месяца. При этом рослый Хамед был крайне ценным приобретением для команды, которая традиционно страдала от провалов в обороне.

Впрочем, потеря защитника не помешала «Андаманскому дракону» продолжить победную серию в Thai League 4. В субботу, 4 марта, команда отправилась в провинцию Паттани, где с минимальным счетом переиграла местный клуб Pattani FC, который, как и предыдущий соперник, завершил 2016 год лучше, чем пхукетская команда (пятое место в дивизионе). Единственный гол в субботнем матче забил Наттапум Майя, поразивший ворота хозяев на 20-й минуте.

По итогам трех туров Phuket FC является лидером в своем дивизионе с отрывом от ближайшего преследователя в четыре очка. Список бомбардиров предсказуемо возглавляет Наттапум Майя, успевший отличиться уже пять раз.

На ближайшие выходные у «Андаманского дракона» не запланировано никаких матчей, зато через неделю, 18 марта, команда примет на стадионе Surakul клуб Chumphon FC, идущий на второй строчке турнирной таблицы. Примечательно, что Пхукет и Чумпхон в своей истории встречались лишь дважды. Оба матча произошли в сезоне 2010 года, когда Chumphon FC был только основан, а Phuket FC переживал расцвет. Один из тех матчей команда Пхукета выиграла с разгромным счетом, а другой завершился вничью.

По итогам сезона 2010 года Phuket FC занял первое место в лиге и вышел в Первый дивизион, а Chumphon FC закончил год на последней строчке турнирной таблицы. За прошедшие с того момента семь лет команда Пхукета успела поиграть на национальном уровне и даже лелеяла мечты выйти в Премьер-Лигу, однако затем скатилась назад, в турнир самого низкого уровня. Чумпхон же все это время оставался во Втором дивизионе (нынешняя Thai League 4), показав свой лучший результат в сезоне 2013 года, который команда завершила на второй строчке.

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