Phuket FC не смог выбиться в Thailand League Championship В сезоне 2017 года футбольный клуб Пхукета продолжит выступление в Южной региональной зоне Второго дивизионе чемпионата Таиланда по футболу – AIS Southern Region Division 2. Мэтт Понд 11 Сентября 2016 11:23:10 Наттапум Мая (на снимке с мячом) намерен продолжить выступать за Пхукет и в следующем году. Фото: Puvadon Kosol Rlabpadung Завоевать путевку в анонсированный новый турнир более высокого уровня – Thailand League Championship – пхукетской команде не удалось. Надежды на это растаяли после матча Phuket FC против Phang Nga FC, состоявшегося 28 июля. Согласно регламенту, все команды Второго дивизиона, завершившие сезон не ниже четвертого места, но не попавшие в Первый дивизион, получали утешительный приз в виде выхода в новый турнир напрямую, тогда как с пятой строчки можно было пробиться в Thailand League Championship через стыковые матчи. Именно такую цель (занять пятое место) и поставило перед «Андаманским драконом» новое руководство команды. Выполнить задачу надо было за три игры. Перед решающими матчами против провинций Пханг-Нга, Нараттхиват и Паттани команда Пхукета занимала седьмое место в турнирной таблице AIS Southern Region Division 2, имея на тот момент 25 очков в копилке, при этом отрыв от пятого места был всего 2 очка. Шансы были вполне хороши, но футбольная Фортуна приготовила Пхукету череду неудач. Встреча с Нараттхиватом состоялась в среду 23 числа, и исход матча решил единственный гол, забитый на 57-й минуте футболистом Nara United Аароном Сарехом. Поражение отбросило «Андаманского дракона» на восьмое место, но шансов на выход из лиги команда не потеряла, поскольку отставание от пятой строчки теперь составляло четыре очка. Следующий матч клуб играл в провинции Пханг-Нга 28 числа, и здесь против команды Пхукета были не только 11 соперников, но и непредсказуемая (или скорее предсказуемо плохая) августовская погода. Еще до за два дня до игры, в пятницу, на странице Phang Nga FC в Facebook было объявлено, что матч может не состояться из-за плохого качества газона. Ливни продолжились и в субботу, так что на день матча главный стадион провинции Пханг-Нга представлял собой полноценное болото. В соответствии с регламентом, финальное решение о проведении игры принимается по итогам инспекции за три часа до стартового свистка. Неизвестно, что именно повлияло на решение официальных лиц, но те пришли к выводу, что отмены матча не будет. Для Phang Nga FС это было хорошей новостью, поскольку для клуба встреча ничего не решала, а штраф в 50 тыс. бат за неудовлетворительное состояние газона был бы ударом по бюджету. В итоге официальные представители лиги объявили, что игра состоится, хотя по мнению пхукетских футболистов поле не было даже близко похоже на пригодное для игры. В таких условиях и Phuket FC, и Phang Nga FC были вынуждены отказаться от активного атакующего футбола, поскольку о какой-либо техничной игре речи даже не шло. Оба соперника сосредоточились на дальних пасах, а вернее забросах мяча на чужую территорию, однако даже успешные передачи мало к чему приводили. Голкиперам, которые были вынуждены полтора часа провести в полностью затопленных штрафных площадках, пришлось не легче. Плюс темп игры снижала необходимость постоянно отлучаться к бровке, чтобы стереть глаз с лиц. В итоге слепой футбол завершился со счетом 2:2. Первый гол на 18-й минуте забил нападающий Phuket FC Сукри И-Тэ. Ближе к перерыву хозяева смогли отыграть пропущенный мяч, и в раздевалки команды ушли при цифрах 1:1 на табло. Во втором тайме клуб провинции Пханг-Нга ненадолго вырвался вперед, но Аккарапон Мисават смог сравнять счет, и до финального свистка результат уже не менялся. Заключительный матч сезона Phuket FC провел в воскресенье, 4 сентября, в провинции Паттани. Встреча, которая уже ничего не решала, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля, так что 2016 год «Андаманский дракон» закончил на той же минорной ноте, с которой его и начал. Итоговый результат – 9 место из 12. Впрочем, не стоит забывать что в этом году команда прошла через полную трансформацию, дважды сменив менеджмент. Изначально этот сезон отводился именно на то, чтобы клуб сформировал состав и сыгрался. За путевки в лигу более высокого уровня команда поборется в следующем году. «Новости Пхукета» являются официальным медиа-партнером Phuket FC.