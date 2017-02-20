Phuket FC начал сезон с победы 5:0

Футбольный клуб Пхукета выиграл первый матч сезона 2017 года в Thai League 4. В воскресенье, 19 февраля, Phuket FC на выезде разгромил команду Sungaipadee FC из Нарттхивата.

20 Февраля 2017 14:37:11

«Андаманский дракон» забил в ворота хозяев поля пять безответных мячей. Ветеран команды Наттапум Майя оформил хет-трик, еще по одну голу записали на свой счет Янник Тоугыссонг и Писак Сутхорнват.

Победа со столь крупным счетом позволила пхукетской команде возглавить турнирную таблицу по итогам первого раунда. Другие встречи в южной конференции Thai League 4 закончились следующим образом:

Satun United 1 – 0 Hatyai FC

Pattani FC 1 – 1 Yala United

Chumpon FC 2 – 1 Suratthani City FC

В ближайшую субботу, 25 февраля, Phuket FC сыграет свой первый домашний матч. Соперником «Андаманского дракона» станет клуб Yala United из одноименной провинции. Начало игры – в 18:00.