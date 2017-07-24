Phuket FC набрал семь очков в трех матчах

Футбольный клуб Пхукета продолжает идти без поражений. По итогам 16 туров команда имеет 31 очко и находится на второй строчке турнирной таблицы.

24 Июля 2017 15:36:40

С начала сезона Наттапум Майа забил в официальных матчах 10 голов. Фото: Phuket FC Facebook

Phuket FC не сбавил обороты после победы над лидером дивизиона в главном матче июля и за последние две недели выиграл еще две встречи, а третью сыграл вничью.

В субботу, 15 июля, «Андаманский дракон» принимал на своем поле Hat Yai FC. Единственный гол в матче – победный для Пхукета – был забит на первой же минуте. Ворота гостей поразил Порбрача Роднакаред. При этом гол стал сюрпризом для всех работавших на стадионе фотографов и видеооператоров – снять его не успел никто.

В течение матча хозяева поля неоднократно имели шансы увеличить отрыв, но до конца встречи цифры на табло так и не изменились. Значительный вклад в победу внесла и оборона Phuket FC во главе с Хамедом де Силси Диаррасоубой. Рослый ивуариец в очередной раз не смог избежать желтой карточки, но ворота Phuket FC вместе с коллегами отстоял.

С минимальным счетом также завершилась встреча между Phuket FC и Surat Thani City FC. Единственный гол на 69-й минуте забил лучший бомбардир Пхукета и всего южного дивизиона Наттапум Майа. Форвард мастерски исполнил штрафной с расстояния свыше трех десятков метров, отправив мяч прямо под правую штангу ворот. При этом стоит отметить, что борющийся за выживание Surat Thani City FC в этот раз оказал «Андаманскому дракону» гораздо более серьезное сопротивление, нежели в первом круге турнира.

Наконец, 23 июля, Phuket FC встретился на своем поле с Phatthalung FC, и в этом матче пхукетские болельщики также увидели без преувеличения великолепный гол в исполнении Наттапума Майи (особенно с учетом того, что речь идет о четвертой лиге Таиланда).

На 71-минуте Phuket FC получил право на штрафной удар, Теварит Джунсом навесил в район 11-метровой отметки и Наттапум в падении ножницами вколотил мяч в сетку (см. видео). Единственное, что омрачило трибуны – это ответный гол гостей, который те забили ровно через минуту. До этого в течении пяти игр Phuket FC сохранял свои ворота сухими.

Матч завершился со счетом 1:1, что позволило «Андаманскому дракону» закрепиться на второй строчке турнирной таблице, поскольку главный конкурент – Pattani FC – свой матч в те выходные проиграл.

В ближайшую субботу, 29 июля, команда Пхукета будет принимать на своем поле клуб Sungaipadi FC, занимающий последнюю строчку в таблице. Начало матча в 18:00. Параллельно Чумпхон (четвертое место) сыграет с Сураттхани, Паттани (третье место) – с Ялой, а Сатун (лидер турнира) – с Хат-Яйем.