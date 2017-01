Phuket FC готовится к новому сезону во Втором дивизионе Поклонники футбольного клуба Phuket FC могут вздохнуть с облегчением: команда жива, усиленно тренируется и в 2017 году продолжит выступление во Втором дивизионе Чемпионата Таиланда по футболу, AIS Division 2 Southern Region. Мэтт Понд 2 Января 2017 13:36:50 Пляжная тренировка Phuket FC в декабре 2017 года. Фото: Hari Jib В беседе с «Новостями Пхукета» новый главный тренер клуба лейтенант Наронг «Ной» Аджарают подтвердил, что клуб уже прошел регистрацию в качестве участника лиги. Как и год назад, «Андаманский дракон» будет играть в южной региональной конференции AIS D2. Управлять клубом в наступающем году будет по-прежнему Royal Raya Sport, которая приобрела Phuket FC в июле прошлого года. Без ответа пока что остается лишь вопрос о том, когда начнется сезон. Тренер Ной, новый наставник пхукетской команды, имеет за плечами солидный опыт выступления за ведущие тайские клубы, такие как Port FC, Bangkok FC и Police United. Также на одном из этапов карьеры он входил в состав национальной сборной Таиланда. С Phuket FC тренер Ной также уже знаком: в 2012 году он тренировал команду, которая тогда принадлежала местному бизнесмену Прамукписиту Ачариячаю. «Команда по-прежнему находится под управлением компании Royal Raya Sport, учрежденной для этой цели Питипоном «Чэмпом» Нукунпанитвипатом (директором отельной группы Raya) и Чатчаем «Бумом» Ротрунгранси (директором Royal Gems Pavilion). Чэмп и Бум создали Royal Raya Sport, поскольку он увлечены футболом и хотят вернуть Пхукет на футбольную карту Таиланда. Надеюсь, что мы продвинемся на этом пути в ходе следующего сезона», – заявил тренер Ной в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета». Игры в тайской Премьер-Лиге и в Первом дивизионе начнутся 14 февраля 2017 года, примерно в это же время можно ожидать и старта сезона во Втором дивизионе. «Впрочем, пока мы не получили от Футбольной ассоциации Таиланда официального уведомления о дате начала чемпионата», – отметил новый тренер Phuket FC. В настоящий момент тренер Ной и его помощник Ниват «Дживе» Нуйсанга занимаются формированием состава команды. «Восемь или девять игроков из предыдущего года продолжат выступать за клуб, остальные будут новыми. Впрочем, я не хотел бы углубляться в детали по вопросу о составе, поскольку до начала сезона могут произойти перемены», – заявил Наронг Аджарают. При этом тренер подчеркнул, что кадровая политика ведется в соответствии с установленным бюджетом. «Расходы клуба на персонал, тренеров и игроков ограничены суммой в 1 млн бат в месяц», – добавил он. В прошлом году среди фанатов активно циркулировали слухи о том, что спонсором Phuket FC может стать сеть King Power, которая владеет английским футбольным грандом Leicester City. На вопрос о том, так ли это, тренер Ной ответил отрицательно. «Перед тем, как хотя бы думать о контракте с таким спонсором, мы должны создать команду, которая будет работать единым целым и упорно тренироваться. Когда это произойдет, то, я уверен, мы получим предложения от множества спонсоров», – заявил Наронг Аджарают. Первая серьезная проверка сил ожидает пхукетскую команду в январе 2017 года. На 20 и 26 числа у «Андаманского дракона» запланированы контрольные матчи с молодежной сборной Сингапура в возрасте 23 лет. Обе встречи пройдут на пхукетском стадионе Surakul. В ходе сезона 2016 года одной из проблем Phuket FC были непростые отношения с фанатами, которые активно критиковали руководство клуба и команду в целом. В преддверии следующего сезона «Новости Пхукета» поинтересовались у тренера Ноя, хотел бы он что-либо передать болельщикам. «Фанатам надо запастись терпением и спокойствием. Нам было непросто создать команду, непросто это и до сих пор. И я знаю, что ожидания фанатов высоки», – заявил Наронг Аджарают. «Я хочу, чтобы фанаты понимали, что мы тренируемся так много, как только возможно. Мы сконцентрированы на том, чтобы сделать команду сильнее, чем год назад. Я понимаю, что фанаты хотят видеть увлекательный футбол, и обещаю, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вернуть такой футбол на стадион Surakun и вернуть туда фанатов», – добавил тренер Ной. «Если же кто-то думает, что он лучше знает, как управлять клубом, то мне остается лишь принять это», – заключил он. Добавьте новостную ленту на свой сайт Россиянин задержан за попытку взорвать банкомат Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде Phuket FC готовится к новому сезону во Втором дивизионе Ночь льда и пламени Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus