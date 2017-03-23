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Phuket Bike Week 2017

Дата/Время начала: 14 Апреля 2017 15:00:00 - 16 Апреля 2017 23:30:00

Легендарный для Азии мотофестиваль Phuket Bike Week под девизом "World Ride Together" пройдет на Пхукете в 23-й раз с 14 по 16 апреля. Мероприятие соберет на острове более 10 тыс. мотоциклистов и 50 тыс. гостей из 30 стран мира. Первая часть фестиваля пройдет в Патонга 14-16 апреля. а заключительная состоится в Пхукет-Тауна 22 апреля. Подробнее на phuketbikeweek.com. Газеты The Phuket News и Khao Phuket выступают спонсорами мотофестиваля.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Phuket Bike Week
Адрес : Patong Beach, Phuket
Веб-сайт : phuketbikeweek.com
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Расположение

 

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