Первый матч Phuket FC перенесен на 18 февраля

Футбольный клуб Пхукета получил дополнительную неделю на подготовку к старту сезона в Thailand League 4.

26 Января 2017 10:59:53

Фото: Hari Lee Song Tue

В Футбольной ассоциации Таиланда (FAT) приняли решение перенести открытие на 18 февраля из-за наводнений в южных провинциях страны.

«Если ситуация с наводнениями на юге не станет лучше, старт может быть перенесен и на более позднюю дату», – заявил в FAT.

Тем временем Phuket FC уже определился с составом на 2017 год, в котором из прошлогоднего списка остались лишь восемь человек. При этом почти половина из числа новичков – игроки клуба Phang Nga FC. Команда соседней провинции не смогла принять участие в нынешнем сезоне и именно за счет ее футболистов Пхукет усилил состав, одновременно снизив расходы на покупку игроков. Кроме того, в составе есть несколько человек, для которых выступление за Phuket FC будет дебютом в профессиональном футболе. Полный список игроков «Андаманского дракона» можно найти в конце статьи.

Напомним, что в межсезонье FAT пересмотрела структуру лиг в тайском футболе. Профессиональных дивизионов теперь четыре.

Thai League 1 или Т1. Тайская Премьер-Лига, общенациональный турнир топового уровня, в котором участвуют 18 сильней команд. Спонсором по-прежнему является автопроизводитель Toyota, поэтому в СМИ зачастую встречается название Toyota Thai League 1. С 2019 года планируется сократить количество участников до 16, чтобы повысить конкуренцию.

Thai League 2 или Т2. Бывший Первый дивизион, также общенациональный турнир с 18 участниками, при этом сокращения числа команд в Т2 пока не планируется. Спонсор – производитель энергетиков М-150, полное название – Thai League 2 M-150 Championship.

Thai League 3 или Т3. Новый турнир, о создании которого было объявлено во второй половине 2016 года. Соревнования будут проходить в двух региональных конференциях по 16 команд в каждой. Информации о спонсоре на данный момент нет.

Thai League 4 или Т4. Бывший Второй дивизион, где с прошлого года выступает Phuket FC. Участие в соревнованиях принимают как клубы Второго дивизиона, так и резервные составы Премьер-лиги (последние, в случае победы, получают положенные призовые, но не повышение до Т3). Соревнования проводятся в шести региональных конференциях. Ожидается, что спонсором лиги в 2017 году останется телекоммуникационный оператор AIS, однако на сайте Футбольной ассоциации Таиланда пока что ни в логотипе, ни в названии турнира спонсор не указан.

Одновременно с изменениями в структуре лиг Футбольная ассоциация Таиланда представила и их новые логотипы, выполненные в едином стиле и отличающиеся лишь цветами. Логотип каждого дивизиона – это стилизованная под голову слона с мячом буква Т. Цвета лиг следующие: Т1 – красный, Т2 – синий, Т3 – темно-зеленый, Т4 – светло-зеленый.

Состав команды Пхукета на сезон 2017:

Игроки из прежнего состава

Вуттичай «Белл» Суксан

Наттапум «Фин» Майа

Джанават «Эф» Арревиансук

Наред «Рэд» Гарбграйкэу

Самаан «Блу» Сама

Тевануват «Джепот» Бамрунгтхин

Джаккри «Кинг» Лонглок

Ауксарипонг «Аоун» Аунгсисрисук

Новые игроки (Таиланд)

Сомсак «Ли» Чонлакет (Phang Nga FC)

Писек «Ао» Сунтхонват (Phang Nga FC)

Апичат «Хам-Са» Денмарн (Phang Nga FC)

Порнча «Брайт» Роднакарет (Phang Nga FC)

Таватчай «Макс» Суппанам (Phang Nga FC)

Ратчанон «Пат-Бок» Инарависут (Phang Nga FC)

Теварит «Аум» Джунсом ( Paknampho NSRU FC)

Paknampho NSRU FC) Суттхипонг «Икс» Яйфай (Prachinburi United)

Пияват «Флук» Пимчарын (Hua Hin City FC)

Акекапан «Эк» Сорнсит (Amnat Poly United)

Тиравут «Порд» Раттанасит (Phayao FC)

Пхувапат «Панг» Неттхип (Saraburi TRU FC)

Данупхонг «Энди» Суттивача (нет предыдущего клуба)

Висану «Тэу» Питичоктанан (нет предыдущего клуба)

Чиннатхан «Пет» Джактхонг (нет предыдущего клуба)

Новые игроки (легионеры)