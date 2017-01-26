Первый матч Phuket FC перенесен на 18 февраля
Футбольный клуб Пхукета получил дополнительную неделю на подготовку к старту сезона в Thailand League 4.
Мэтт Понд
26 Января 2017 10:59:53
В Футбольной ассоциации Таиланда (FAT) приняли решение перенести открытие на 18 февраля из-за наводнений в южных провинциях страны.
«Если ситуация с наводнениями на юге не станет лучше, старт может быть перенесен и на более позднюю дату», – заявил в FAT.
Тем временем Phuket FC уже определился с составом на 2017 год, в котором из прошлогоднего списка остались лишь восемь человек. При этом почти половина из числа новичков – игроки клуба Phang Nga FC. Команда соседней провинции не смогла принять участие в нынешнем сезоне и именно за счет ее футболистов Пхукет усилил состав, одновременно снизив расходы на покупку игроков. Кроме того, в составе есть несколько человек, для которых выступление за Phuket FC будет дебютом в профессиональном футболе. Полный список игроков «Андаманского дракона» можно найти в конце статьи.
Напомним, что в межсезонье FAT пересмотрела структуру лиг в тайском футболе. Профессиональных дивизионов теперь четыре.
Thai League 1 или Т1. Тайская Премьер-Лига, общенациональный турнир топового уровня, в котором участвуют 18 сильней команд. Спонсором по-прежнему является автопроизводитель Toyota, поэтому в СМИ зачастую встречается название Toyota Thai League 1. С 2019 года планируется сократить количество участников до 16, чтобы повысить конкуренцию.
Thai League 2 или Т2. Бывший Первый дивизион, также общенациональный турнир с 18 участниками, при этом сокращения числа команд в Т2 пока не планируется. Спонсор – производитель энергетиков М-150, полное название – Thai League 2 M-150 Championship.
Thai League 3 или Т3. Новый турнир, о создании которого было объявлено во второй половине 2016 года. Соревнования будут проходить в двух региональных конференциях по 16 команд в каждой. Информации о спонсоре на данный момент нет.
Thai League 4 или Т4. Бывший Второй дивизион, где с прошлого года выступает Phuket FC. Участие в соревнованиях принимают как клубы Второго дивизиона, так и резервные составы Премьер-лиги (последние, в случае победы, получают положенные призовые, но не повышение до Т3). Соревнования проводятся в шести региональных конференциях. Ожидается, что спонсором лиги в 2017 году останется телекоммуникационный оператор AIS, однако на сайте Футбольной ассоциации Таиланда пока что ни в логотипе, ни в названии турнира спонсор не указан.
Одновременно с изменениями в структуре лиг Футбольная ассоциация Таиланда представила и их новые логотипы, выполненные в едином стиле и отличающиеся лишь цветами. Логотип каждого дивизиона – это стилизованная под голову слона с мячом буква Т. Цвета лиг следующие: Т1 – красный, Т2 – синий, Т3 – темно-зеленый, Т4 – светло-зеленый.
Состав команды Пхукета на сезон 2017:
Игроки из прежнего состава
- Вуттичай «Белл» Суксан
- Наттапум «Фин» Майа
- Джанават «Эф» Арревиансук
- Наред «Рэд» Гарбграйкэу
- Самаан «Блу» Сама
- Тевануват «Джепот» Бамрунгтхин
- Джаккри «Кинг» Лонглок
- Ауксарипонг «Аоун» Аунгсисрисук
Новые игроки (Таиланд)
- Сомсак «Ли» Чонлакет (Phang Nga FC)
- Писек «Ао» Сунтхонват (Phang Nga FC)
- Апичат «Хам-Са» Денмарн (Phang Nga FC)
- Порнча «Брайт» Роднакарет (Phang Nga FC)
- Таватчай «Макс» Суппанам (Phang Nga FC)
- Ратчанон «Пат-Бок» Инарависут (Phang Nga FC)
- Теварит «Аум» Джунсом (Paknampho NSRU FC)
- Суттхипонг «Икс» Яйфай (Prachinburi United)
- Пияват «Флук» Пимчарын (Hua Hin City FC)
- Акекапан «Эк» Сорнсит (Amnat Poly United)
- Тиравут «Порд» Раттанасит (Phayao FC)
- Пхувапат «Панг» Неттхип (Saraburi TRU FC)
- Данупхонг «Энди» Суттивача (нет предыдущего клуба)
- Висану «Тэу» Питичоктанан (нет предыдущего клуба)
- Чиннатхан «Пет» Джактхонг (нет предыдущего клуба)
Новые игроки (легионеры)
- Туессонг «Янник» Пактрик (Phang Nga FC)
- Дираррратсуба «Хамед» Хамед де Силси (Phang Nga FC)
- Джоб Енджунеку «Элвис Джоб» Мултеб (Phang Nga FC)
- Рейнни Деровен (Royal Racing Club de Waterloo, Бельгия)