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Первый день «Семи дней опасности» обошелся без смертей

В первые 24 часа кампании официальные лица зарегистрировали восемь аварий. Пострадали девять человек, погибших нет.

12 Апреля 2017 12:04:02

Начала официальной кампании за безопасность на дорогах 11 апреля. Фото: Таньялак Сакут
Начала официальной кампании за безопасность на дорогах 11 апреля. Фото: Таньялак Сакут

По официальным данным Департамента ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (DDPM), пять аварий произошли в округе Кату (включая Патонг и Камалу), а три оставшиеся – в округе Мыанг-Пхукет. При этом в описании всех аварии, где были пострадавшие, фигурируют двухколесные транспортные средства.

«Семь дней опасности» на дорогах продлятся вплоть до 18 апреля. В течение всего этого срока DDPM будет публиковать ежедневную статистику по количеству аварий. Впрочем, многие мелкие ДТП в этот список обычно не попадают – официальные лица учитывают лишь аварии, которые были официально зарегистрированы и потребовали вмешательства полиции и медиков.

В 2016 году «Семь дней опасности» на Сонгкран унесли жизни трех человек на Пхукете, еще 62 пострадали. Годом ранее погибших не было, пострадали 58 человек.

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